“Elazığ ve Malatya halklarının yaralarını birlikte saralım”

Türkiye’de büyük bir üzüntü ve acıya sebep olan Elazığ depremi için Londralılar harekete geçti. Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi (Day-Mer) bir yardım kampanyası başlatarak Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin yaralarına merhem olmak isteyenlere köprü görevi görecek. 1999 yılında Gölcük’te yaşanan deprem de benzer bir kampanya yürüten Day-Mer, geçen hafta meydana gelen doğal afette zarar görenlere yardım eli uzatacak. Başlatılan yardım kampanyası hakkında Day-Mer tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“24 Ocak Cuma günü Elazığ-Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken 607 kişi de yaralandı. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı etkileyen depremden dolayı yüzlerce ev yerle bir olurken binlercesi de hasar gördü. Yoksulluk içindeki insanların yaşadığı evler, içinde yaşayan birçok insana mezar oldu. Depremde hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyor, geride kalanların acılarına ortak olmak istiyoruz, yaraların sarılmasına bizim de katkımız olsun diyoruz!

Depremin acılarını sarmak, barış ve kardeşliği büyütmek için İngiltere’de yaşayan tüm emekçileri dayanışmaya çağırıyoruz. Karınca kararınca depremzedelerin acılarına ortak olmak isteyenler, maddi yardımlarını Day-Mer aracılığı ile depremzedelere ulaştırabilir. Toplanan yardımları, 17 Ağustos Gölcük ve 23 Ekim Van depremlerinde yaptığımız gibi, oluşturacağımız bir heyetle doğrudan halka ulaştıracağız.

Day-Mer’in başlattığı bağış kampanyasına destek olalım.

Elden para yardımında bulunanlara makbuz verilecektir, çek ile yardımda bulunmak isteyenler, Pay (alıcı) kısmına Day-Mer Turkish & Kurdish Community Solidarity Centre yazmalı. Ayrıca reference olarak çekin arka kısmına ‘Earthquake fundraising’ diye belirtilmeli.

Direk banka yoluyla yardımda bulunmak isteyenler Reference bölümüne ‘Earthquake fundraising’ yazarak ödemelerini aşağıdaki hesaba yapabilir.

Account Name: Day-Mer

Account No: 00283464

Sort Code: 30-98-14”