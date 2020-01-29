Tutuklu şair İlhan Çomak için şiir ve müzik etkinliği düzenlenecek

İNGİLTERE Exiled Writers Ink (Sürgün Yazarlar) kuruluşu ve Norveç PEN işbirliği ile Londra’da tutuklu şair İlhan Çomak ve tüm politik tutsaklar için bir şiir ve müzik etkinliği gerçekleşecek.

Şair Çomak’ın şiirlerinin okunacağı etkinlikte, onun şiirine dair sohbet, cezaevindeki öğrenciler ve politik tutukluların hukuki durumuna ilişkin görüşler paylaşılacak ve Çomak’ın sevdiği şarkılar seslendirilecek. Etkinlikte ayrıca Çomak’a kartpostallar yazılacak.

3 Şubat Pazartesi akşamı Londra merkezli The Poetry Cafe’de (22 Betterton St, London WC2H 9BX) 19:00-21:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, katılımcıların isimleri söyle: George Szirtes (ödüllü şair ve çevirmen), Erkut Tokman (şair, çevirmen, editör ve Hapisteki Yazarlar Komitesi üyesi), Caroline Stockford (edebiyat çevirmeni, şair, Norveç PEN’in hapishanedeki yazarlar Türkiye danışmanı), Margaret Owen (İnsan hakları avukatı, 2016’da İstanbul’da İlhan Çomak’ın duruşmasına katıldı), Michael Baron (emekli avukat ve şair), Ali Has (insan hakları avukatı, ceza hukuku uzmanı, şairler Ahmed Arif ve Cemal Süreya’yı anlatan ”Ben Kolay Ölmem” tiyatro oyununun yazarı), İpek Özel (öğretim üyesi ve hapishanelerdeki öğrenciler ve politik tutuklular alanında uzman insan hakları aktivisti) ve Suna Alan (sanatçı ve gazeteci, İlhan Çomak’ın kuzeni).

Şair İlhan Çomak 1994 yılında henüz 21 yaşında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencisiyken, çok işkenceli on altı günlük gözaltı süresinden sonra tutuklandı. AIHM’in 2007’de adil yargılanmadığına dair hükmüne rağmen, son 26 yıldır tutuklu yargılanan Çomak’ın cezaevinde iken çıkardığı 7 şiir kitabı var. Çomak’ın son şiir kitabı “Geldim Sana” geçtiğimiz yıl Şennur Sezer birincilik ödülüne layık görüldü.