“2019’da yaşadıklarımız 2020’nin daha zor olacağını gösteriyor”

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği adına Başkan Jale Özer yazılı açıklamayla yeni yıl mesajı yayımladı.

“2019 yılında yaşadıklarımız, 2020’in çok daha zorlu bir yıl olacağının göstergesidir.” diyen Başkan Özer, mesajında 2020 yılı için “Milletçe mutsuzuz ama asla umutsuz değiliz.” İfadelerine yer verdi.

“2020’ye merhaba;

2019 yılında yaşadıklarımız, 2020’in çok daha zorlu bir yıl olacağının göstergesidir.

Milletçe mutsuzuz ama asla umutsuz değiliz. Bu bilinçle tüm yurtseverleri Ata’mızın bize gösterdiği aydınlanmacı, tam bağımsız ve antiemperyalist yol haritası çerçevesinde güçlerini birleştirmeye ve çalışmalarımızı bu yönde yapmaya çağrıda bulunuyoruz.

2020 yılına Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eşitlik, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar, ancak milli devletimiz ve bağımsız laik cumhuriyetimiz varsa kullanılabilir” şeklindeki söyleminin ışığında bütün olumsuzluklara karşın, içimizdeki umut ağacının, o yüce Cumhuriyet çınarının kurumasına asla izin vermeyeceğimize söz vererek ve bizlere düşen büyük sorumluluk ve görev bilinciyle merhaba diyoruz.”