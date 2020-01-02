Türkiye Libya’ya asker göndermek için Meclisten onay aldı

Türk askerinin Libya’da görev yapmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edildi. Tezkere, 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Tezkere üzerine yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi.

Elektronik yöntemle yapılan oylama sonucu tezkere 184’e karşı 325 oyla kabul edildi. Toplamda 509 milletvekili oy kullandı.

Tezkerede ne var?

Tezkere hükümete Libya’ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya’ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı, hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları “Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya’daki gayrimeşru grupların Türkiye’nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak” şeklinde sıralandı.

Öncesinde usul tartışması

CHP, başkanın tatilde olan Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi olmadığnı öne sürerek usul tartışması açtı. Usule ilişkin itirazlara yanıt veren Şentop, Anayasa’nın 93. maddesine göre toplantı çağrısını yaptığını söyledi. Şentop, TBMM’yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdığına dikkati çekerek, bunun Anayasa ve İçtüzük’e uygun olduğunu vurguladı.

Meclisi tatilde ve ara vermede toplantıya çağırmaya yönelik kuralların, Genel Kurulun ara vermesi halinde de geçerli olacağına işaret eden Şentop, “21 Aralık’ta alınan karar, bir tatil ve ara verme kararı değildi. TBMM bir tatilde ve ara vermede değildi. Sadece Genel Kurul toplanmama kararı almıştı. Ben TBMM’yi değil, Genel Kurulu toplantıya çağırdım. Aynı şey değil çünkü 21 Aralık’ta alınan karardan sonra TBMM’de komisyonların çalışmalarını sürdürmelerine bir engel yoktu” diye konuştu.