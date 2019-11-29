FETÖ’nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) İngiltere mütevelli heyet sorumlusu, İngiliz pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalandı.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Yasin Can’ın haberine göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ismi önceden belirlenen Aksaray nüfusuna kayıtlı O.Ö’nün (40) peşine düştü.

TEM ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütünün üst düzey yöneticisi ve örgütle ilgili olarak kilit bir isim olan O.Ö’nün İngiltere’de olduğunu belirlerken, şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yakalama ve aranma kararı çıkartıldı.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli O.Ö., 25 Kasım tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiliz pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakalandı.

Yakalanan şüpheli Aksaray polisi tarafından alınarak Aksaray’a götürüldü. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda itirafçı olmak istediği belirtilerek avukat huzurunda verdiği ifadesinde FETÖ/PDY örgütüyle alakalı önemli bilgiler verdiği öne sürüldü.

FETÖ/PDY’nin İngiltere mütevelli heyet sorumlusu olan O.Ö, ifadesinde 2006 yılından 2016 yılına kadar örgüt içerisinde İngiltere’de örgütün “mütevelli” yapılanmasında görev aldığını, bu süreçte çok kez yapı ile ülke dışına gezilere katıldığını, bu gezilerden birinde de başka örgüt mensupları ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in yanına gittiğini, burada örgüt liderinin kendisine takke ve tespih hediye ettiğini söylediği iddia edildi.

O.Ö’nün ayrıca 2006-2016 yılları arasında İngiltere ülke imamı olarak faaliyet yürüten 3 örgüt mensubu ve yardımcıları, Kanada, Belçika ve Etiyopya ülke imamları ile aralarında medya, hukuk ve vakıf/dernek yöneticilerinin de bulunduğu 37 üst düzey örgüt mensubu hakkında bilgiler verdiği ve şahısları fotoğraflarından teşhis etti belirtildi.

FETÖ/PDY ile ilgili itiraflarda bulunduğu iddia edilen O.Ö’nün, emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildiği açıklandı.