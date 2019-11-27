Feryal Clark için Enfield Aksular’da buluştular

İŞÇİ Partisi Kuzey Enfield Milletvekili Adayı Feryal Clark’ın seçim kampanyası devam ederken Enfield Town’da buluşan partili aktivistler başarılı şekilde ilerleyen kampanyaya tam destek sundular.

Aralarında İşçi Partisi Gölge Bakanı Sir Keir Starmer, Hakney Milletvekili Meg Hillier, Hackney Belediye Başkanı Philip Glanville ve Enfield Lideri Nesil Çalışkan’nın da bulunduğu katılımcılar Kuzey Londra’da buluştu. Türkiyeli topluma ait çok sayıda dernek ve kuruluş temsilcileri geceye katkı sundular. Partili üyeler ve kampanyada çalışanların ilgi gösterdiği yemeğe Hackney başta olmak üzere birçok farklı bölgeden de destek geldi.

Kampanyanın hareketli geçtiği günlerde Enfield Town Aksular Restaurant’ı tıka basa dolduran İşçi Partili üyeler, motivasyon tazelediler. İşçi Partisi’nin güçlü isimlerinden Avrupa Birliği’nden Sorumlu Gölge Bakan Sir Keir Starmer geceye ‘Misafir Konuşmacı’ olarak davet edildi. Yemekte uzun bir konuşma yapan Gölge Bakan Sir Keir Starmer, birkaç hafta sonra Feryal Clark’ın Türkçe Konuşan ilk Milletvekili olarak seçileceğini ve bölge için büyük bir kazanım olacağını söyledi. Feryal Clark’ın aday olması ve 12 Aralık Genel Seçimi çağrısı arasında çok az bir süre olduğunu belirten Gölge Bakan Starmer, kısa süre içinde çok başarılı bir kampanya hazırlandığını ve Feryal Clark’ın Parlamento’ya girmesine kesin gözüyle baktığını söyledi. Seçim bildirgesinde geniş halk kitleleri yararına politikaların uygulanabilmesi için İşçi Partisi’nin Hükümet olması gerektiğine dikkat çeken Sir Keir Starmer, son iki hafta içinde yapılacak çalışmanın önemine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

Geceye desek verenlere ve kampanyalara katılan üyelere teşekkür eden Feryal Clark ise Kuzey Enfield bölgesinde bulunan farklı kesimlerden gelen üyelere ayrı ayrı teşekkür etti. Olağanüstü koşullarda ve kısa sürede baskın bir seçime katılmak zorunda kaldıklarını belirten Feryal Clark, bölgeden ve dışardan gelen üyelerinde aktif katılımları ile geçen üç haftada on binlerce kapı çaldıklarını ve broşür dağıttıklarını söyledi. Kazanması halinde başarının, kampanya süresinde çalışan herkese ait olacağını kaydeden Clark, bu büyük sorumluluğu taşımak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Geceye katılan dernek temsilcileri adına yapılan konuşmada ise Feryal Clark’a yapılan destek bir kez daha vurgulandı. Hackney, Haringey ve Enfield Belediyeleri’nde görev yapan çok sayıda belediye meclis üyesi de İşçi Partisi Kuzey Enfield seçim kampanyasına katkı için düzenlenen geceye gelerek dayanışma gösterdiler.