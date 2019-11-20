İşçi Partili vekil adayları DAY-MER’de toplumla buluştu

Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı bölgelerden İşçi Partisinin Milletvekili adayı olan Feryal Clark, David Lammy, Kate Osamor ve Catherine West organize edilen bir toplantıyla DAY-MER’de toplum üyeleriyle bir araya geldi.

Çınar Altun’un moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını DAY-MER adına Çağdaş Canbolat yaptı. DAY-MER tarafından yayımlanan “Gerici İttifakı Durduralım” başlıklı manifestonun içeriğini ve görüşlerini dile getiren Canbolat’ın ardından Tottenham Milletvekili adayı David Lammy aldı.

Lammy, 12 Aralıkta gerçekleşecek erken genel seçimin hayatı boyunca karşılaştığı en ciddi seçim olduğunu dile gererek başladığı konuşmasında göçmen politikalarını, ev sorunlarını, artan suç ve şiddet olaylarını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtlere karşı tutumuna yönelik yorumlar yaptı.

Ardından söz alan Edmonton Milletvekili adayı Kate Osamor, bir bölge sakini olduğunu hatırlatarak Edmonton’daki sosyal sorunların, gençlerin geleceğinin, çetelerin, bıçaklı saldırıların ve diğer sorunların kendisini tedirgin ettiğini dile getirdi. Yeniden seçilmesi halinde bunların çözümü için çalışacağını vaat etti.

Osamor’un ardından Enfiel North Milletvekili adayı Feryal Clark söz aldı. “Son dokuz yıldır Muhafazakarların ülkeyi getirdikleri durumum çekilmezdir. Gerek sağlık olsun, gerek eğitim olsun, gerek gençlerimize yönelik hizmetler olsun, her şey aşırı kesintiye uğramıştır. Kuzey Enfield bölgesinde eğitimde, okullarda 19 milyon pound kesinti olmuştur. Şu an Kuzey Enfield’in bazı bölgelerinde bir tek mahalle doktoru bile yoktur. Bu seçim sadece bu kesintileri ortadan kaldırmak için değil, önümüzdeki 30 seneyi belirleyecek bir seçimdir.” diyen Clark, seçimde herkesin oy kullanmasını talep etti.

Farklı siyasi parti ve sendika temsilcilerine de söz verilen toplantıda vekil adayları, katılımcıların sorularını yanıtladı. Toplanın ardından katılımcılara DAY-MER tarafından hazırlanan manifesto dağıtıldı.

“GERİCİ İTTİFAKI DURDURALIM”

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) üyeleri imzalı bildiride seçimlerde aday olan kişilerden talepleri şöyle sıralandı: