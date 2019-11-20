Kadına yönelik şiddete karşı DAY-MER’de program yapılacak

DAY-MER Kadın Komisyonu tarafından organize edilen bir etkinlikle kadına yönelik şiddette karşı gelinecek.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü çerçevesinde yapılacak program 24 Kasım Pazar günü saat 15.00’te, 22 Moorefield Road, London, N17 6PY adresinde yer alan DAY-MER binasında gerçekleşecek. Etkinlikte sinevizyon gösterimi, resim sergisi ve tiyatro oyunu sahnelenecek.

DAY_MER Kadın Komisyonu ayrıca 23 Kasım Cumartesi günü merkez Londra’da geçekleşecek protesto yürüyüşüne de katılmak için saat 17.00’de dernek binasında bir araya gelecek.

İNGİLTERE’DE KADINA ŞİDDET

DAY-MER Kadın Komisyonu’ndan yapılan açıklamada İngiltere’de kadına yönelik şiddet olaylarına değinildi:

“The WI İnspiring Women’ın yayınladığı rapora göre geçen yıl, İngiltere genelinde tahminen 1.3 milyon kadın, aile içi şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, cinsel istismar ve diğer istismar ve taciz biçimleri dahil olmak üzere türlü şiddet yaşadı. Son verilere göre İngiltere ve Wales’ta haftada 2 kadın güncel partnerleri ya da eski partneri tarafından öldürülüyor.

Daha geçen ay Kraliyet Savcılığı Servisi (CPS)’nin yayımladığı, Kadın ve Kız Çocuklarına Karşı Şiddet yıllık raporuna göre ise İngiltere ve Galler’de tecavüz ve/veya cinsel taciz suçlamalarından oluşan polis raporlarındaki tecavüz kayıtları son dört yılda 35 bin 847’den 57 bin 882’ye yükselmiş fakat bu suçlardan mahkumiyet oranı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 27 düşük olduğu görülüyor.

Yani tecavüz suçunun bildirimleri artarken, suç işleyenlerin mahkumiyetinde düşüş yaşanıyor. Yani taciz ve tecavüzün suç kapsamından ‘fiili olarak’ çıkarıldığı bir dönem yaşanıyor. Hal böyleyken biz de ‘Taciz, tecavüz, ölüm, şiddet bu sömürü sisteminde münferit değil sistematiktir’ diyoruz.”