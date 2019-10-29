İngiltere’de eğitim alan bursiyerler Eğitim Müşavirliğin resepsiyonunda buluştu

TÜRKİYE Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından yeni akademik yılı açılışı vesilesiyle Millennium Glouchester Otel’de bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona 40 farklı üniversiteden ve farklı bölümlerden 54 yabancı akademisyenin yanı sıra 156 resmi burslu yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, müşavirlik personellerinden Bünyamin Bayat, Zeynep Büşra Temur ve Ramazan Özmen’in ev sahipliğini üstlendiği etkinliğinin konuklar arasında yeni Başkonsolos Yardımcısı Hakan Etkin de yer aldı. Açılış konuşmasını ve sunumunu müzik alanında İngiltere’de öğrenim gören tek devlet bursiyeri olan müzik doktorant adayı Fırat Altun gerçekleştirdi. Altun konuşmasında, bu bursun özellikle sanat alanında hem kendi kültürümüzü temsil etme hem de evrensel değerler ile ifade edilmesini sağlamada çok büyük bir rol oynadığını belirterek bu bursun sadece imkan sağlayan bir araç olmadığını bununla beraber, kendi renklerimizden yola çıkarak insana hizmet edecek ve herkesi anlayacak bir bilgi temelinin oluşmasının da ana güdüleyicisi olduğunu söyledi.

İLETİŞİM AĞI OLUŞTURULDU

Daha sonra bursun tarihini ve amacını anlatan kısa bir sinevizyon gösterisinin ardından, konuşmasını yapmak üzere Müşavir Ünsal kürsüye davet edildi. Katılımcılara teşekkür eden Ünsal, İngiltere’nin bin 459 öğrenci ile en fazla resmi burslu öğrencinin bulunduğu ülke olduğunu belirterek, resepsiyon vesilesiyle toplantıda bulunan yabancı akademisyenlerle akademik bağlantı kurulmasının önemini vurguladı. Öğrencilere bu fırsatı iyi değerlendirerek akademik network oluşturmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Program, öğrenci ve akademisyenlerin tanışmaları ve aralarında iletişim ağının oluşturulması ile devam etti. Resepsiyonda ayrıca Royal Holloway Üniversitesi ile bursiyer öğrencilerin okul ücretlerinde indirimi öngören bir protokol imzalandı. Bu son imzalanan protokolle birlikte toplam 46 üniversitede bulunan resmi burslu öğrenciler okul ücretlerinde değişik oranlarda indirimden yararlanıyorlar.

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