CHP İngiltere Birliği’nde ‘Barış Pınarı’ gerilimi

CHP İngiltere Birliği tarafından düzenlenen bir panele katılan parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’a, ‘Barış Pınarı’ harekatına destek verdikleri gerekçesiyle tepki gösterildi.

Londra’da gerçekleşen NATO Parlamenterler Asamblesi yıllık toplantısına katılan Cumhuriyet Halk Partili Öztrak, partisinin İngiltere temsilciliği tarafından organize edilen bir panele katılarak Türkiye’de gündemini değerlendirdi.

Türkiye tarafından Suriye’nin kuzey doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Askeri Harekatı’na destek verdikleri için eleştiri yağmuruna tutulan Öztrak ve partililer ile tepki gösteren Diyar Budak adlı kişi arasında zaman zaman gerilim arttı. Kürtlere ihanet etmekle suçlanan CHP’li yetkililer, yapılan eleştirilere cevap verdi.

Öztrak, AKP’nin sorunlu dış politikaları sebebiyle ülkeyi zora soktuğunu savunarak, “Son yerel seçimlerdeki başarımızı herkesin desteğiyle elde ettik. Ortak amaç; tek adam iktidarını bitirmekti. Burada yapılan tartışmalar AKP’ye yarıyor. Genel başkanımız, ‘İçimiz yana yana teskereye evet oyu veriyoruz’ demişti. ‘İçimiz yana yana’nın bir anlamı var: Aslında bunlara bu yetki verilmez, bunların bu işi beceremeyeceği açık. Biz dünyanın hiçbir yerinde savaş ve savaşmak istemeyiz. Fakat burada bakıyorum, arkadaşlar AKP’den çok CHP’yi bu işlerden sorumlu tutuyor. Bunu da anlamak mümkün değil. Türkiye bir önce Suriye yönetimiyle uzlaşmaya varmalı, onlar da kendi teröristleriyle ülke bütünlüğü içinde kendileri uğraşmalı” dedi.

Teskereyi nenden desteklediklerini açıklayan Öztrak, “Aksi takdirde; IŞİD, Fırat’ın batısından çıkacaktı, doğusunda hapiste olanları da ‘biz bakamayız’ deyip üzerimize göndereceklerdi. Bunların olmaması için teskereye ‘evet’ dedik” diye konuştu.