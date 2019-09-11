KKTC Londra Temsilciliğinden nezaket ziyareti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve beraberindeki heyet Londra Gazete’ye bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Londra Gazete sahibi Yılmaz Özyiğit’in ağırladığı heyette Oya Tuncalı’ya Konsolos Buket Kop ve ağustos ayında göreve başlayan siyasi işlerden sorumlu Diplomat Denil Ertuğ eşlik etti.

Haber ekibinden Yeşim Özyiğit ve Egemen Arkut’un da katıldığı toplantıda, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunları, toplum ihtiyaçları, KKTC ve Britanya’daki siyasi son durum ele alındı.

Konuşmasında bürokrasinin siyasi partiler üstünde olması gerektiğini ve bu bağlamda Temsilcilik olarak her kesimden vatandaşa eşit ve kucaklayıcı bir yaklaşımla hizmet ettiklerini dile getiren Tuncalı, şöyle konuştu:

“Biz herkesi kucaklayıcı yapıda hizmetimize devam edeceğiz, derneklerin etkinliklerine katılacağız. Yeni kadromuzla beraber toplumla ilişkilerimizi en üst düzeyde yürütmeyi sürdüreceğiz. Temsilcilik olarak iletişim ve iş birliğinden yanayız. Öte yandan bürokraside muhataplarımızla görüşmelerimiz de devam ediyor. Ağustos ayında olağanın dışında İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile görüşmelerimiz oldu. Siyasi tablonun ışığında hem parlamentoda hem de bakanlıklar nezdinde görüşmelerimiz devam ediyor. Bir devlet temsilciliğinin yapması gereken tüm faaliyetleri yürütüyoruz. Göreve yeniden başladığımdan itibaren İngiliz Parlamentosunda Muhafazakar Partili ve İşçi Partili Kıbrıslı Türkler topluluğu oluşturulmasında çabalar sarf ettik. İşçi Partisindeki grubumuzu kurduk, Muhafazakar Partideki çalışmalarımız da sürüyor. Temsilcilik ve toplum olarak Sosyal ve kültürel anlamda pek çok başarıya imza attık. Tabii burada sadece toplumla ilişkiler yürütmüyor aynı zamanda ülkemizden Birleşik Krallık’a gelen resmi ziyaretleri protokol anlamında organize edip, gerekli temasları sağlıyoruz.”

Tuncalı ve beraberindeki heyet, toplumla daha iyi iletişime geçebilmek için medya organlarıyla yakın ilişkiler kuracaklarını belirtip, bu bağlamda Britanya’da yayın yapan medya kuruluşlarına teşekkür etti.