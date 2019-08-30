İngiliz eşin verdiği böbrek de yetmedi

16 yıldır İngiltere’de yaşayan 38 yaşındaki İbrahim Çilesiz, 2012 yılında İngiliz eşinden alınan böbrekle ikinci kez hayata tutunmuştu. Ancak bu böreğin de yetersiz kalması üzerine nakle ihtiyaç duyan Çilesiz’e Türkiye’den gelen kardeşi ve annesinin böbrekleri de uymadı.

İNGİLTERE’de yaşamını sürdüren İbrahim Çilesiz, 250 binde bir görülen ve enzim eksikliği rahatsızlığı olan Fabry hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığın neden olduğu böbrek yetmezliğinden dolayı 2012 yılında eşinden alınan böbrekle yaşamını sürdüren Çilesiz, bu böbreğin de yetersiz kalmasından dolayı yeni bir böbrek nakline ihtiyaç duyuyor. İstanbul doğumlu olan Çilesiz’in Türkiye’den gelen kardeşi ve annesinin böbrekleri de uyumlu çıkmadı.

Çilesiz’in hastalığı boyunca en büyük destekçisi ise hiç kuşkusuz hastalığını öğrendiğinde hiç düşünmeden böbreğini bağışlayan eşi Nadine Waterman. Kendisi de sağlık sektöründe çalışan Nadine, eşinin yanısıra 4 ve 10 yaşlarındaki çocuklarına da bakmak için işinden ayrılmak zorunda kalmış.

DOKTORUNDAN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Çilesiz’in doktoru Leicester Üniversite Hastanesi’nden Peter Topham, birkaç ay öncesine kadar eşinden nakledilen böbreği gayet iyi çalışan hastasının, bir takım enfeksiyonlara bağlı olarak yeniden böbrek yetmezliği yaşadığını söyleyerek böbrek bağışlarının, benzer rahatsızlıklar yaşayan binlerce insan için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İngiltere’de yılda bin dolayında insan böbrek bağışında bulunuyor. İngiliz Sağlık Kurumu NHS, yaşı 18’in üzerinde olan ve böbrek vermesinde yasal ve tıbbi engel bulunmayan sağlıklı bireyler böbrek bağışı yapabilecekleri çağrısında bulunuyor. Sanılanın aksine böbrek bağışlayan kişilerde böbrek yetmezliği gelişmesi riskinin artmadığını belirten uzmanlar, verici kişilerin bir kaç günlük sürelerde normal yaşamlarına döndüklerini kaydediyor.

Çilesiz sosyal medyadan da yaptığı duyuruda organ bağışında bulunmak isteyen ve kan grubu A+ ya da 0 olanların 0044 796 6954 154 nolu telefondan kendisine ulaşabileceklerini belirtti.