Bizim Hüseyin metroda yaptığı anonslarla meşhur oldu

Londra İçin Ulaşım’da (TfL) çalışan Kıbrıslı Türk Hüseyin Ragıp, perona yanaşan trenler için yapıtığı anons ile İngiltere’de meşhur oldu.

Priscila Oprescu adlı bir sosyal medyada kullanıcısının kaydettiği video ile üne kavuşan 33 yaşındaki Ragıp, Londra’nın Bank metro istasyonundan geçen DLR hattı için hizmet veriyor.

Her gün binlerce kişiye yardım eden Ragıp, bir boks spikeri edasıyla yaptığı anonsları sayesinde BBC, ITV, Daily Mail gibi medya organlarının gündem konusu oldu.

Sinema eğitimi alan Ragıp’ın videosunu izleyen pek çok profesyonel, onun doğal bir spiker olduğunu düşünüyor.

Efsanevi boks spikeri Michael Buffer’a taş çıkartan performansı ile perona yanaşan trenleri anons eden Ragıp, ayrıca eski bir polis memuru.

Evli ve bir çocuk babası olan Ragıp’ın videosunu izleyen Buffer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ragıp’ın anonslarından etkilendiğini ifade ederek, “Bunu sevdim!” dedi.

ITV’de yayımlanan sabah programına konuk olarak katılan Ragıp, bir anda ülkenin en tanınan metro çalışanı oldu.

Boks spikeri gibi anons yapma fikrinin nereden geldiğini açıklayan Ragıp, “Bu işe başladığımda anonsları normal yapıyordum fakat insanların beni ve söylediklerimi dinlemediklerini fark ettim. Bir şeyler yaparak insanların dikkatini çekmem gerektiğini düşündüm ve bu yolu buldum.” dedi.

Boks taraftarı ve Michael Buffer’in hayranı olan Hüseyin Ragıp, “İnsanları mutlu ve gülümserken görmek buna değer.” diyor.