Rafet Filiz iki çocuğu yanındayken Enfield’de gasp edilmek istendi

Londra’da Sokak ortasında maskeli 2 hırsız, Kıbrıslı Türk Rafet Filiz’in kolundaki saati çalmak istedi. Eski bir dövüşçü olan Rafet Filiz çocuklarının önünde saldırıya uğradı. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

Enfield’de meydana gelen olayda, çocuklarıyla birlikte bir kafeden çıkan eski dövüşçü Rafet Filiz’in maskeli hırsızların hedefindeydi. Kolundaki lüks saati çalmaya çalışan hırsızlarla Filiz arasında çıkan arbedede, yere düşen dövüşçü yaklaşık 12 bin pound değerindeki saati çaldırmadı.

Filiz’in oğulları etraftakilerden ve telefonla polisten yardım isteyince, hırsızlar araçlarına binerek kaçtı.

Londra Gazete’ye konuşan Rafet Filiz, “Çocuklarımın karşısında gerçekleşen iğrenç bir saldırıydı. Başkası olsa takıyı (saati) hırsızlara verir, gidip sigortadan geri alırdı. Çocuklarıma kaybetmeyeceğimi gösterebilmek için gururumu bir kenara bırakıp hayatımı riske attım. Fakat hırsızlar bıçak kullanmadıkları için şanslıydım; aksi takdirde çocukların babalarının öldürüldüğüne şahit olacaktı.” dedi.

Saldırı anını da anlatan Filiz, “Omuzumda bir el hissettim. İlk başta tepki vermedim. Oğlum olduğunu sandım. Sonra bileğimin üzerinde bir el daha hissettim, o an olayın şaka olmadığını anladım. İki kişi göğsüme tekme atıp yüzümü yumrukladı. Aldığım eğitimler ve dövüşçü olmam bana bu olayda yardımcı oldu.” dedi.

ÇOCUKLARI İÇİN ENDİŞELENMİŞ

Çocukları için endişelendiğini dile getiren Filiz, “Çocuklarım olmasa onların peşinden giderdim. Çocuklarım için endişelendim. Onlarla birebir görüşmek istiyorum. Maalesef kanunsuz bir toplumda yaşıyoruz.” dedi.

Polis tarafından saldırı ile alakalı soruşturma başlatılırken, henüz tutuklanan kimse olmadı.