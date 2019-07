Mesut Özil’e Londra’da bıçaklı saldırı

Arsenal Futbol Kulübü’nün oyuncusu Mesut Özil, Londra’nın kuzeyinde bir restorandan çıkarken bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırı anının video görüntülerinde, Özil’in takım arkadaşı Sead Kolasinac’ın iki saldırganı uzaklaştırmaya çabaladığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Kolasinac’ın bir araçtan atlayarak motorsikletle araca yaklaşan maskeli saldırganları uzaklaştırmaya çalıştığı, saldırganların 26 yaşındaki Kolasinac’a bıçak salladığı görülüyor.

Arsenal’dan bir yetkili “İki futbolcunun da iyi olduğunu” açıkladı.

Polisin yaptığı açıklamada ise “Motorsikletli zanlıların aracı süren kişiyi soymaya çalıştığı bildirildi. Şoför, araçtaki yolcu ile zarar görmeden araçtan çıkmayı başardı ve Golders Green bölgesindeki bir restorana girerek polis memurlarına ifade verdi” denildi.

Olayla ilgili olarak henüz tutuklanan olmadı.

Mesut Ozil was attacked by a gang with knives. Sead Kolasinac fought them off with bare hands. Crazy. 😳pic.twitter.com/jF3TX1vbCa

