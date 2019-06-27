Barış Küçük’ün cenazesine binlerce kişi katıldı

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Küçük, binlerce kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Britanya Demokratik Güç Birliği tarafından yapılan çağrı ile bu sabah Kürt Toplum Merkezinde bir araya gelen binlerce kişi burada yapılan cenaze törenine katıldı. Harringay’da bulunan Kürt Toplum Merkezindeki cenaze töreninin ardından Küçük’ün defnedileceği Highgate Mezarlığı’na yüründü. Yaklaşık iki saat süren yürüyüşe Barış Küçük’ün ailesi, arkadaşları ve sevenleri başta olmak üzere artan bıçaklama saldırılarına tepki gösteren herkes katıldı.

Yürüyüşte açılan Türkçe, Kürtçe ve İngilizce pankartta “Barışlar Ölmesin”, “Yeter Artık Yaşamlarımızı Çalmayın” ve “Bıçağı Bırak Bir Hayat Kurtar” sloganları yazıldı. Yürüyüşte ayrıca Demokratik Güç Birliği tarafından bir basın bildirisi de dağıtıldı. Bildiride son birkaç yılda yurt genelinde artan bıçaklı saldırılara dikkat çekilerek, bu artışın sorumlusunun yerel yönetimler ve polis hizmetlerinde büyük kesintiler yapan İngiliz hükümetinin olduğu vurgulandı.

Bildiride, 2008 yılında yaşanan küresel finansal krizle beraber Muhafazakar Parti Hükümetinin pek çok alanda yaptığı maddi kesintilerin, özellikle gençlere yönelik sosyal hizmetler veren kurumların kapanmasına sebep olduğu belirtildi.

Gençlere yönelik sosyal hizmet veren kurumların maddi kesintiler sonrası ardı ardına kapanmasının ardından çeteleşme ve saldırıların arttığına dikkat çekilen bildiride, polisin yaşananları görmezden geldiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca hükümete ve yerel yönetimlere artan saldırılara karşı acil eyleme geçmeleri çağrısında bulunarak toplum temsilcileri olarak gençlerimizi korumak için ellerinden gelen her şeyi yapacakları ifade edildi.