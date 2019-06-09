Türk akademisyen Yasemin Allsop’a kraliyet nişanı

Türk akademisyen Yasemin Allsop, Birleşik Krallık’ta (İngiltere) sanattan bilim dünyasına fark yaratanlara 1917’den beri verilen prestijli Britanya İmparatorluk Nişanı’yla (Order of the British Empire) ödüllendirildi.

Hürriyet’ten Önder Öndeş’in haberine göre eğitim alanındaki çalışmalarını yaklaşık 21 yıldır Londra’da sürdüren Yasemin Allsop’a dün Birleşik Krallık Resmi Gazetesi’nde yayımlanan listede ‘dezavantajlı çocuk ve aileleri için yaptığı eğitim hizmetleri’ dolayısıyla nişan verildiği belirtildi.

Çalışmalarını dünyanın önde gelen üniversitelerinden University College London’da (UCL) sürdüren Allsop, nişana layık görüldüğü için büyük gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi: “Nişanı temmuz veya ağustosta kraliçenin elinde alabiliriz. Zaman zaman prensler de verebiliyor. Britanya İmparatorluk Nişanı, yaptığınız tek bir çalışmaya bakılarak verilmiyor. 1999’da Birleşik Krallık’a geldim. 2004’ten 2014’e öğretmen olarak çalıştım. Son 5 yıldır da akademik alanda ilerliyorum.”

“Ücretsiz ders veriyorum”

Allsop sözlerine şöyle devam etti: “Gerek öğretmenlik gerekse de akademik hayatım boyunca çocuklar, anne-babalar veya öğretmenler için kodlama gibi birçok alanda ücretsiz dersler düzenliyorum. Buralara dezavantajlı aileler ve çocukları geliyor. Onlara kodlamanın yanı sıra teknoloji kullanımı gibi birçok konuda da destek oluyorum. Üniversitede programım yoğun ancak Londra’daki dezavantajlı okullara gönüllü olarak gidiyorum. Üniversitede yaşamıyorum, yardım edebileceğim kadar çocuğa ulaşmak istiyorum. Bu nişana Türkiye’den gelen bir eğitimci olarak layık görülmem gurur verici. Bu nişan çabamın, ülkenin en büyük isimleri tarafında da takdir edildiğini gösteriyor. Gurur duyuyorum.”