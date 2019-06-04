En köklü festival, Selda Bağcan ve Moğollar’ı toplumla buluşturacak DAY MER, 30'ncı yılı dolayısıyla zengin bir festival program hazırladığını açıkladı.

DAY MER Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 30’ncu kez 12 Haziran-7 Temmuz arasında gerçekleşecek. DAY MER, 30’ncı yılı dolayısıyla zengin bir festival program hazırladığını açıkladı. DAY MER çatısındaki Londra Meydan Sahnesi’nin 12 Haziran’da 30’ncu yıl kutlaması etkinliği ile başlayacak festival, 7 Temmuz Clissold Park’ta Selda Bağcan ve Moğollar’ın da sahneye çıkacağı Park Şenliği ile sona erecek.

DAY MER Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş, festivalin her yıl olduğu gibi DAY MER üyelerinin 6 ay önceden başladığı hazırlıklarla ve kendi güçleriyle gerçekleşeceğini belirterek şunları söyledi:

“DAY MER Kültür ve Sanat Festivali’ni 30 yıldır kesintisiz gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İngiltere’deki yerel sendikalar tarafından desteklenen festivalimizin amacı yerli ve göçmen emekçileri aynı etkinlikte buluşturmak.

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de sanatı ve hayata karşı duruşuyla saygınlık kazanmış sanatçıları konuk edeceğiz. Selda Bağcan ve Moğollar 7 Temmuz’da Park Şenliği’nde sahneye çıkacaklar. Tabii her yıl olduğu gibi toplumda sevilen bazı sanatçılarımız da sahne alacaklar. Park Şenliği her yılki gibi ücretsiz olacak ve saat 12’de kapılar açılacak. Belediyenin kuralları gereği alkollü içki alana alınmayacak.

Park Şenliği ve piknik dışındaki etkinliklerimiz ’22 Moorefield Road N17 6PY’ adresindeki Kuzey Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek. DAY MER’in toplumda uzun soluklu kurumlarından biri de Londra Meydan Sahnesi’dir. Amatör bir ruhla profesyonel iş çıkaran Londra Meydan Sahnesi’nin 12 Haziran’daki kutlama etkinliğine toplumu davet ediyoruz. Yönetmeninden oyuncularına çoğu işçi olan ve toplumun kendi hikayelerini de oyunlaştırılan Londra Meydan Sahnesi 12 Haziran’da 30 yılın hikayesini sinevizyona yansıtacak.

Her yıl olduğu gibi yağmur olmazsa 16 Haziran Pazar saat 11’de ‘River Lea Country Park EN8 9AJ’ adresindeki pikniğe toplumu davet ediyoruz. Tiyatro, çocuk ve gençlik şenliği ile 3 Temmuz’da bıçaksız yaşamı konu olan gençlik panelinde toplumsal bir sorun masaya yatırılacak. Ayrıca 5 Temmuz’da yazar Aydın Çubukçu’nun da konuşmacılar arasında olacağı ‘Kültür ve sanatta işçi sınıfının izleri’ panelini kaçırmamanızı öneririm.”

Arif Bektaş, Park Şenliği’nde her yıl olduğu gibi kitap satışı, sergiler, dernek ve etnik ekonominin tanıtıldığı tezgahlar olacağını belirterek, “DAY MER Kültür Sanat Komisyonu’nun bir oluşumu olan London Alternative Photography Society’nin karma fotoğraf sergisinde 25 arkadaşın 50’ye yakın fotoğrafı resepsiyonda açılacak ve park şenliğinde de devam edecek. Ayrıca gazeteci Faruk Eskioğlu’nun ‘Türkiye ve Kıbrıs’tan göçün tarihi’ başlıklı sergisi de aynı şekilde görülebilecek. Eskioğlu toplumun göç serüveni ve kurumlarını oluşturma sürecini anlattığı 8 yıllık çalışması ‘Londra’daki Bizim’Kiler’ başlıklı 3 serilik kitabını Park Şenliği’nde de imzalayacak.”

FESTİVAL PROGRAMI

– 12 Haziran Çarşamba, 20.00: DAY MER Londra Meydan Sahnesi 30’ncu Yılını Kutluyor. Kuzey Londra Toplum Merkezi

– 16 Haziran Pazar, 11.00: Piknik, River Lea Country Park, EN8 9AJ

– 22-23 Haziran Cumartesi-Pazar, 19.00-17.00: Tiyatro, “Neredeyse Kadını Elizabeth” Kuzey Londra Toplum Merkezi

– 29 Haziran Cumartesi: Gençlik Şenliği, 18.30: Kuzey Londra Toplum Merkezi

– 30 Haziran Pazar, 13.00: Çocuk Şenliği, Kuzey Londra Toplum Merkezi

– 3 Temmuz Çarşamba, 19.00: Gençlik paneli, “Lives Not Knives”

– 5 Temmuz Cuma, 19.00: Panel, “Kültür ve sanatta işçi sınıfının izleri”

– 7 Temmuz Pazar, 12.00 Park Şenliği, Selda Bağcan, Moğollar ve yerel sanatçılar, Clissold Park