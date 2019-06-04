Londralılar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti Başkent Londra’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılıp, bayramlaşmak için için camilere akın etti.

Haber: Egemen Arkut, Cihan Şenlik

Başkent Londra’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılıp, bayramlaşmak için için camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pek çok camide farklı vakitlerde kılınan bayram namazlarına binlerce kişi katıldı.

Bir Ramazan ayının daha sonuna gelmenin hüznünü yaşayan Müslümanlar, haftalarca süren oruç ibadetlerini bayram namazı ile sonlandırdı.

Londra Gazete olarak dört faklı camiden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlar ile bayram namazına katılamayan fakat gönlü orada olan insanların bu coşkuyu yaşamasını sağladık.

Londra’da bulunan camiler sabahın erken saatlerinden itibaren Bayram namazı için gelen binlerce Müslümanı ağırladı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri ile yemeklerini paylaşan, kırgın ve küskün oldukları ile helalleşip barışan Müslümanlar, saflar tutup bayram namazı kıldı.

İngiltere’de yaşayan Türkiyeli ve Kıbrıslı vatandaşlarımız da bayram coşkusuna ortak oldu.

SÜLEMANİYE CAMİSİNDE BAYRAM COŞKUSU

Toplumumuzun yoğun olarak gittiği camilerden biri olan Süleymaniye Camisinde bayram namazının ilki saat 06.00’da ikincisi ise saat 07.00’de kılındı. Namaz öncesi bir konuşma yapan Burhan Aygün hoca, Müslümanlara birlik ve beraberliğin önemi hatırlattı.

Farklı milletlerden yüzlerce kişinin katıldığı bayram namazları sonrası Müslümanlar kucaklaşarak bayramlaştı.

MÜSLÜMANLAR SHACKLEWELL LANE – RAMADAN CAMİSİNDE BULUŞTU

Londralı Müslümanların bir diğer adresi ise toplumumuzun ilk camilerinden bir olan Shacklewell Lane – Ramadan Camisi oldu. Onlarca Müslüman saat 07.20’da başlayan bayram namazına katıldı. Kılınan namazın ve okunan hutbenin ardından bayramlaşan Müslümanlar, bayram sevincini birlikte yaşadı.

1977’de Kıbrıslı merhum iş insanı Ramadan Güney tarafından satın alınan sinagog o günden bu yana toplum üyelerimize hizmet ediyor.

AZİZİYE CAMİSİNDE NAMAZ VE BAYRAMLAŞMA

Türk toplumun yoğun olarak gittiği camilerden bir olan Aziziye Camisinde de bayram heyecanı vardı. Bayram namazının ilkini saat 05.45’te ikincisini 07.00’de üçüncüsünü ise saat 08.00’de kılan binlerce Müslüman, bayramı birlikte yaşadı. Aziziye Camisindeki namaza Londra’nın Türkiye Başkonsolosu Çınar Ergin de katıldı.

Namaz öncesi camiyi dolduranlara hitap eden Halim Yazıcıoğlu hoca, hayır amellerin önemine dikkat çekti. Hem bu dünyada hem de ahirette insanlara fayda sağlayacak amellerin görülmesini tavsiye eden Yazıcıoğlu’nun hutbesinden sonra bayram namazı kılınıp bayram hutbesi dinlendikten sonra dualar edildi ve bayramlaşıldı.

DİYANET VAKFI CAMİSİ DOLUP TAŞTI

Türk Diyanet Vakfı Camisi de sabah saatlerinde bayram namazı için gelen insanlarla dolup taştı.

Saat 06.30’da kılınan bayram namazına Türkiye Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Türkiye Londra Büyükelçiliği Din Hizmetler Müşaviri Mahmut Özdemir ve yüzlerce Müslüman katıldı. Okunan bayram hutbesinde bütün İslam aleminin bu önemli günde bir arada olması temenni edildi. İki katlı olan camiinin tamamını bayram namazı kılmak için dolduran insanlara namaz çıkışında tatlı ikramı yapıldı.

NEW PECKHAM CAMİDE BAYRAMLAŞMA

Güney Londra’da hizmet veren New Peckham Camisinde de Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı. Yüzlerce Müslüman saat 07.00’de ve 08.00’de kılınan iki bayram namazında buluştu. Okunan hutbeleri dinleyip beraber dualar eden yüzlerce kişi, helalleşip bayramlaştı.

Bayram namazı bitimlerinde uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaşan insanlar, cami merkezlerinde düzenlenen kahvaltı ve öğle yemeklerinde de bayramlaşma etkinliklerine devam etti.

Londra Gazete ailesi olarak İslam aleminin Ramazan Bayramını en samimi duygularımızla tebrik eder, sevdiklerinizle nice bayramlar yaşamanızı dileriz.

Aziziye Cami Türk Diyanet Vakfı Cami Shacklewell Lane – Ramadan Cami New Peckham Cami







