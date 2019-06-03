‘Siyasal Yargı, Yeni Dönem ve Kürt Sorunu’ paneli gerçekleşti

9’uncu Alevi Festivali kapsamında 30 Mayıs Perşembe günü Britanya Alevi Federasyonu’nda ‘Siyasal Yargı, Yeni Dönem ve Kürt Sorunu’ başlıklı panel düzenlendi.

Dr. Deniz Çiftçi ve Dr. Orhan Gazi Ertekin’in konuşmacı olarak yer aldığı panele yoğun katılım sağlandı.

‘Kürt sorununu siyasi çerçevede tartışmak ve Türk sorununu hangi başlıkla ele almalıyız’ panellerinin devamı niteliğini taşıyan ‘Siyasal Yargı, Yeni Dönem ve Kürt Sorunu’ başlıklı panelde genelde Kürt sorununa nasıl bir çerçevede bakmalıyız, milli bir çerçeve olmalı mı, milli bir çerçeve olduğu zaman bu bakış açısının nasıl olması gerektiği konuları tartışıldı.

Bu değişim ve kavramlar ele alındığında, bundan sonra Kürt sorununa ne şekilde, hangi dinamik ve aktörlerle ele almak gerektiği konularının ele alındığı panele konuşmacı olarak katılan Dr. Deniz Çiftçi ve Dr. Orhan Gazi Ertekin, son gelişmeler ışığında Kürt sorunun geldiği yeni aşamayı ve süreç içerisinde Kürt sorunun kazandığı yeni dinamik ve aktörleri aktardı.

Demokrat Yargı Derneği Kurucu Üyelerinden ve Eş Başkanı olarak görev yapan ve Kürt sorunu ve iktidar konularıyla ilgili birçok görüşleri ve yayınları bulunan Dr. Orhan Gazi Ertekin panelde ilk sözü alan konuşmacı oldu.

Dr. Orhan Gazi Ertekin ardından sözü alan, Deniz Siyaset ve Uluslararası ilişkiler alanında doktorasını tamamladıktan sonra Cambridge Üniversitesi’nde Teoloji Dil Din Felsefesi alanında ikinci çalışmasını yapmış olup, Orta Doğu’da önemli bilimsel saha çalışmalarında bulunan Dr. Deniz Çiftçi konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmacıların 15’er dakikalık sunumlarının ardından, Deniz Çiftçi ve Dr. Orhan Gazi Ertekin, katılımcıların sorduğu soruları cevaplayarak, panel konusu hakkında merak edilenleri cevaplarıyla detaylandırdı.

Panel sonrasında 9’uncu Alevi Festivali etkinlikleri gün içerisinde ve ertesi günlerde de devam etti.

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