9’uncu Britanya Alevi Festivali başladı

Her sene yaz aylarına doğru başta İngiltere olmak üzere Avrupa’nın birçok kentinde düzenlenen Alevi Festivallerinin başında gelen Britanya Alevi Festivali, 24 Mayıs Cuma günü start vererek etkinliklerine başladı. Bu sene 9’uncusu düzenlenen Britanya Alevi Festivali, 24 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında etkinliklerine devam edecek. Kuzey Londra bölgesinde bulunan Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde yapılan festival için, büyük bir alan ve platform hazırlandı.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi tarafından organize edilen 9’uncu Britanya Alevi Festivali, günlerce çeşitli panel, konser, tiyatro gösterileri, halk oyunları, seminerler gibi daha birçok etkinlik düzenlenmeye devam edecek.

9’uncu Britanya Alevi Festivali, 24 Mayıs Cuma Günü 19 Clarendon Rd, Hornsey adresinde bulunan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde düzenlenen resepsiyon ile festival açılışı yapıldı. Alevi Festivali açılış resepsiyonuna Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Kadir Yörük, İşçi Partisi Milletvekili Meg Hiller, Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Enfiled Belediye Lider Yardımcısı Ian Barnes, Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock, Hackney Belediye Sözcüsü Kam Adams, Enfield Muhafazakar Partisi Sözcüsü Joanne Laban, Haringey Liberal Demokrat Grubu Sözcüsü Liz Morris, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın, Cemevi Kadın Kolları Başkanı Sevgi Sarıtaş’ın yanı sıra bir çok sivil toplum kuruluş temsilcileri, dernek temsilcileri ve iş insanları, Avrupa’nın diğer ülkelerinden gelen Alevi dernek temsilcileri katılım gösterdi.

İngiltere AKM’de düzenlenen Britanya Alevi Festivali açılış resepsiyonun sunumunu, Sultan Bulut ve Ali Arslan yaptı. Semah dönülerek açılışı yapılan resepsiyonda ilk konuşmacı BAF Başkanı İsrafil Erbil, festivalin açılışına katılım gösteren herkesi selamlayarak teşekkürlerini sundu. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Kadir Yörük, bu sene düzenlenecek olan 9’uncu Britanya Alevi Festivali hazırlıklarının büyük bir emek ve titizlikle hazırlanmış olduğunu belirtti.

Yörük, “Bu yıl ki festivalimize adını veren Hallacı Mansur felsefesi kapsamında, federasyon yerleşkemizde ve Wood Green Cemevi’mizde kültürel ve sanatsal birçok etkinliğin olacağı, dolu dolu bir festival süreci hedeflenmektedir. Festivalimiz 2 Haziran’da Hackney Downs Park’ta son bulacaktır. Resepsiyonumuza teşrif eden tüm konuklarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açılış resepsiyonuna konuşmacı olarak katılan Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock, “Burada sizlerle birlikte olmak çok güzel. Din, dil, kültür ayrımı yapmaksınız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünya’da şu anda çok büyük tahammülsüzlük var, umarım İngiltere de bu kötü örnekleri takip edecek bir pozisyona düşmez” dedi. Sırasıyla bir çok konuşmacının yer aldığı resepsiyonun sonlarına doğru Canan Sağar ve Aşık Mahzuni’nin oğlu Emrah Mahzuni saz ve türküleriyle kapanışı yaptı.

9. Britanya Alevi Festivali açılış resepsiyonuna çok sayıda belediye ve toplum temsilcileri katıldı.

FESTİVAL ALANI DOLUP TAŞIYOR

Kuzey Londra’da bulunan Britanya Alevi Federasyonu yerleşkesinde festival için tertip edilen alana, ilk günden bu yana yoğun bir katılım gösterildi. Festivalin ilk gününde alana sıralı bir şekilde kurulan dernek ve yöre çadırları ile yiyecek, içecek ve yöresel ürünlerin satışı yapılmakta. Başta Türkiye ve Avrupa’dan birçok siyasetçi, sanatçıların yoğun bir şekilde katılım gösterdiği Alevi Festivaline gösterilen ilgi devam edecek.

Britanya Alevi Festivali’nin ikinci günü 26 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde başlayan etkinliklerde, Irmak Koca ve Ezin Aslan, Umut Özkan, Canan Sağar, Kemal Külahçı ve Hasan Yıldırım, Baran Deniz, Hamza Irkad, Suna Alan Paula Darwish, Grup Makas ve Ferhat Tunç’un sahne aldığı programa binlerce kişi katılım gösterdi. Bu hafta sonuna kadar devam edecek olan 9’uncu Britanya Alevi Festivali Hacney Downs Park’ta düzenlenecek olan görkemli bir program ile kapanış yapılacak.

26 Mayıs Pazar günü Irmak Koca ve Ezin Aslan sahne aldı.

Festivalin ikinci gününde düzenlenen Ferhat Tunç konserine binlerce kişi katıldı.

Festival boyunca çeşitli yöresel oyunlar oyanadı