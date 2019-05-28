Yeni 100 ve 200 euro’luk banknotlar tedavüle girdi

49 dakika önce
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni teknolojik özellikler eklenen 100 ve 200 euro’luk banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.

Açıklamada, 100 ve 200’lük yeni euro banknotların, aynı zamanda diğer seriler gibi ‘hisset, bak ve eğ’ yöntemiyle de test edilebildiği belirtilerek, 100 euro’luk banknotların 50 ve 20’lik banknotlardan sonra en fazla kullanılan banknotlar olduğu vurgulandı.

Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) yapılan açıklamada, önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip olan 100 ve 200’lük yeni avro banknotların bugün tedavüle çıktığı bildirildi.

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