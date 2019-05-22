MÜSİAD UK iftarına yoğun katılım

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) İngiltere şubesi, İngiltere’nin başkenti Londra’da iftar programı düzenledi. İftar davetine T.C. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Başkonsolos Çınar Ergin, T.C. Londra Ticaret Baş Müşaviri ve Din Hizmetleri Müşaviri, MUSİAD Avrupa Başkanı Burhan Sağlam, İngiltere Müslüman Konseyi, farklı siyasi partilerin Londra il meclis üyeleri, THY, Yunus Emre Enstitü, Milli Görüş ve IHH temsilcilerinin yanı sıra basın mensupları ve 15 Değişik STK, 300 aşkın iş insanı katıldı.

Büyükelçi Ümit Yalçın, iftarda yaptığı konuşmada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılışı çerçevesinde tarihi anlar yaşandığını belirterek, hem İngiltere’nin bu süreçten güçlü bir şekilde çıkmasını hem de sonucun Türkiye ile ilişkilere olumlu yansımasını umduklarını söyledi.

İngiltere ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde geçen sene bazı zorluklara rağmen 20 milyar dolarlık bir ticaret hacminin yakalandığını kaydeden Yalçın, turizm açısından da parlak bir dönem geçirildiğini belirtti. Ümit Yalçın, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin her alanda iyi durumda olduğuna da vurgu yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İngiltere Başkanı Mustafa Demir ise konuşmasına 19 Mayıs Milli mücadelenin başlangıcının 100. yılını ve Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak başladı. Demir, sadece Türk ve İngiliz iş çevreleri arasında değil aynı zamanda bu ülkedeki Pakistanlı, Hintli, Somalili ve diğer ülkelerden gelen iş adamlarıyla da çalışmayı istediklerini kaydederek, “Böylece güçleneceğiz ve ekonomilerimize yardımcı olacağız.” dedi.

MÜSİAD Avrupa Başkanı Burhan Sağlam, kurum olarak yurtdışında 94 ülke 224 temsilcilikle Türkiye’nin yurt dışında en büyük ve güçlü sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, iş adamlarımızın yaşadıkları ülkede daha etkin ve yetkin olarak Türkiye’yi ve Türk insanını en iyi şekilde temsil etmelerini istedi.

Genç MÜSİAD Başkanı Ali Aybakar ise konuşmasına “Anavatanımızı düşmanın işgalinden kurtarmaya çalışan ve topluluğumuzun ve devletimizin bağımsızlığını sağlayan, şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı merhamet ve şükranla anıyorum.” diyerek başladı. Aybakar, “Büyüklerimiz bize sürekli olarak Genç MÜSİAD’ın, MÜSİAD’ın en büyük mücevherlerinden biri olduğunu hatırlatıyorlar. Bu büyük sorumluluğun bilincindeyiz ve geleceğimizin daha iyi olması için sıkı çalışmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.

Genç bir lider olarak benim birçok hedeflerimden biri gençliğe ilham vermek, onları aydınlatmak ve başarıya giden yolu göstermek. Bizim için her toplumdaki gençlik, özellikle de Türk toplumundaki gençlerimize çok önem veriyoruz.

Hem İngiltere’de hem de Türkiye’de bir söz var; genç nesil bizim yarınımızdır. Bu ideolojinin değişmesini istiyoruz ve gençlik aslında bizim bugünümüzdür.” diye konuştu.

MÜSİAD İngiltere Başkan Yardımcısı Türkan Akbaş ise ibadet mekanlarının sık sık korkakların saldırısına uğradığına dikkat çekerek, “İnanan veya inanmayan herkesin bu korkakların kazanmaması için birlik olması gerekiyor.” diye konuştu.

Gecede ayrıca Sanatçı Baha Yetkin ve ekibi ramazana özgü müziklerle geceye renk kattı.