CTCC’den parlamentoda Brexit ve ticaret üzerine etkinlik

KIBRIS Türk Ticaret Odası düzenleyeceği bir etkinlikle İngiliz Parlamentosunda Brexit ve ticaret üzerine konuşmalar yapıp, iş insanlarını bir araya getirecek.

İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Ticaret Odası (Cyprus Turkish Chamber of Commerce), ülkede yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini ve ticareti kapsayan bir etkinlik gerçekleştirecek.

6 Haziranda İngiliz Parlamentosu’nda yapılacak etkinliğe Kıbrıslı Türk iş insanları ve davetliler katılacak. Etkinliğe ayrıca Yerel Yönetimler, Topluluklar ve Konut Bakanı (Secretary of State for Local Governments, Communities and Housing) James Brokenshire de katılarak konuya ilişkin açıklamalar yapacak.

Başkanlığını Dr. Muhammet Yaşarata’nın yaptığı CTCC, Birleşik Krallık’da ticari faaliyetler yürüten Kıbrıslı Türk iş insanlarını bir araya getiren bir kurumdur.