A10’da kazaya sebep olan Azer hapsedildi Polisten kaçarken kaza yapıp bir kişiyi yaraladı, 3 buçuk yıl özgürlükten mahkum edildi.

Kuzey Londra’nın en işlek yollarından biri olan A10 üzerinde trafik kazasına sebep olan Azer Urger 3 buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Polis ekiplerinin 4 Ekim 2017 tarihinde A10 karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri denetimden kaçan Azer, bir kişinin yaralandığı ciddi bir trafik kazasına sebep olmuştu.

Polisten kaçmaya çalışırken trafiğin ters yönünde tehlikeli şekilde aracını kullanan Azer, bir otobüse ve bir motor bisikletliye çarpmış, kazada motor sürücüsü bacaklarından yaralanmıştı. Londra Hava Ambulansı ile hastaneye götürülen yaralı, 4 ay sonra taburcu edilmişti.

Kaza sonrası da teslim olmayıp olay yerinden kaçan Azer’in yapılan araştırmada aracını sigortasız olarak kullandığı da tespit edilmişti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri aracın vites kolu ve el freninde Azer’in DNA örneklerinin yanı sıra aracın kapı kolunda ise Azer’e ait parmak izlerini bulmuştu. Olaydan yaklaşık iki hafta sonra gözaltına alınan Azer, olaya karışan kişinin kendisi olmadığını ve kazaya karışan aracı iki hafta önce sattığını savunmuştu.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Azer, 8 Ekim 2018 tarihinde yeniden yakalanarak tehlikeli araç kullanarak adam yaralama suçundan göz altına alınmıştı. Henüz 20 yaşındaki Azer Urger, 17 Mayıs 2019 tarihinde çıkarıldığı Old Bailey Mahkemesinde suçlu bulunarak, 3 buçuk yıl hapse mahkum edilirken, 5 yıl 9 ay ise araç kullanmaktan men edildi.