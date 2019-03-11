CTCA UK Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart Pazar günü “Grand Palace Banqueting Suite” de yapıldı.

Üye dernek temsilcilerinin tam kadro katıldığı Genel Kurul’da Başkan Leyla Kemal’in faaliyet ve mali raporu okudu. Katılımcıların akladığı rapor sonrasında 30 Temmuz’da yapılacak Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin Türk Toplumu Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ve Türk Eğitim Konsorsiyumu ile ortaklaşa yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Üye dernekler ve eski başkanlar kurulunun önerisi üzerine Başkan Leyla Kemal’in başkanlığı bir yıl daha uzatıldı. Geçen dönemki yönetime, üç üyenin daha katılmasıyla “yeni yönetim” oluşturuldu.

Leyla Kemal, başkanlığın iki yıllık dönemlerden oluştuğunu belirterek, “Tüzüğümüze göre iki dönem yani 4 yıl başkanlık yapabiliyoruz. Ben ikinci dönemin ilk yılında aday olmak istememiştim fakat yönetim kurulu üyesi, eski başkanlar kurulu kalmamı istedi. Onun için ikinci dönemimi tamamlamak için bir yıllığına daha görevimdeyim” dedi.

Kemal yeni yönetimi de şöyle anlattı:

“Genel Kurul’umuzda faaliyet raporumuzu sunduk. Yeni yönetimimizde genel sekreterliğe Ertuğrul Mehmet getirildi. Selda Ziya gençlerle çalışmak istedi. Ceyda Üçyiğit ve Sezen Tunçbilek arkadaşlarımız yeni yönetime katıldı.”

Kemal tek festival yapılmasını da şöyle değerlendirdi:

“Her zaman biz birlik ve beraberlik içinde yürümeyi teklif ettik. Aynı teklifte bir noktada buluşuldu. Diğer arkadaşlarımız da gelip katılacaklar. 30 Haziran’da birlikte festivali gerçekleştireceğiz. Konuşulacak çok konular var. Sayın başbakanımız bunu uygun görmüştür. Herkese bir adım giderek uzlaşmak istedik.”

Toplum medyasının Konsey ile ilgili haberlerini de eleştiren Kemal şunları söyledi:

“Medya soruşturmadan, karşı görüş almadan haber yapıyor. Bu doğru değil. Söylenilenlerin doğruluğu teyit edilmelidir. İki taraf dinlenilmelidir her zaman. Ayrıca konunun tarafları basın aracılığıyla konuşmamalıdır. Yanlış sonuçlar doğması engellenmelidir. Politik görüşlerimiz bize aittir, biz bu görüşlerimizi toplum çıkarı için yapılacak etkinliklere karıştırmıyoruz.”

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