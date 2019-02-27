Londra’da Venezuela tartışılacak
VENEZUELA’DAKI son gelişmeler ‘Venezuela’da neler oluyor?’ başlığıyla, 5 Mart’ta Tottenham’daki ‘Field Seat-Kit@pEvi’nde ele alınacak.
‘Venezuela’da neler oluyor?’ paneli, 5 Mart saat 18.30’da, 665 High Road Tottenham N17 8AD adresinde, Tottenham Hotspur’un yeni stadyumu karşısındaki “Field Seat-Kit@pEvi”nde gerçekleşecek.
Açık Gazete ve Field Seat-Kit@pEvi’nin ortaklaşa düzenlediği panelde Mustafa Yalçıner ile Mehmet Taş ve Mesut Akın konuşmacı olarak katılacak.
Venezuela sosyalizminin kurucusu Çavez’in ölüm yıldönümüne denk düşen 5 Mart’taki panele bütün toplum davetli olup, Türkçe olan panel ücretsiz izlenebilecek.
Field Seat-Kit@pEvi’nden İrfan Şahin Açık Gazete ile ortaklaşa bu tür söyleşilerin devam edeceğini belirterek, “Venezuela’da dış müdahaleye bütün sosyalistler karşı. Biz bu panelde; Venezuela’da Başkan Maduro Çavez’in koltuğunu doldurabildi mi? Çavez sonrası neler olupbitti? Çavez’in destekçileri Maduro’nun da arkasında mı? Muhalefet taleplerinde haklı mı? Guaido’nun başarılı olma şansı var mı? Sosyalist tavır ne olmalı? gibi sorulara yanıt arayacağız” dedi.
Açık Gazete editörü Faruk Eskioğlu da Venezuela ve Küba konusunda uzman 3 konuşmacının aynı paneli paylaşmasının bir şans olduğunu belirterek “Panelde konuşacak Yalçıner, Venezuela’dan ayağının tozuyla dönmüş olacak. Yalçıner sıcağı sıcağına gözlemlerini bizlerle paylaşacak. Taş ve Akın da yıllardır Venezuela ve Küba konusunda araştırma yazıları kaleme alıyor. Bölgede bulunmuş iki yazar da birikimlerini bizlere aktaracak” diye konuştu.