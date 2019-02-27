Londra’da Venezuela tartışılacak

VENEZUELA’DAKI son gelişmeler ‘Venezuela’da neler oluyor?’ başlı­ğıyla, 5 Mart’ta Tottenham’daki ‘Fi­eld Seat-Kit@pEvi’nde ele alınacak.

‘Venezuela’da neler oluyor?’ paneli, 5 Mart saat 18.30’da, 665 High Road Tottenham N17 8AD adresinde, Tottenham Hotspur’un yeni stadyumu karşısındaki “Field Seat-Kit@pEvi”nde gerçekleşe­cek.

Açık Gazete ve Field Seat-Kit@pEvi’nin ortaklaşa düzenlediği pa­nelde Mustafa Yalçıner ile Mehmet Taş ve Mesut Akın konuş­macı olarak katılacak.

Venezuela sosyalizminin kurucusu Çavez’in ölüm yıldönümüne denk düşen 5 Mart’taki panele bütün toplum da­vetli olup, Türkçe olan panel ücret­siz izlenebilecek.

Field Seat-Kit@pEvi’nden İrfan Şahin Açık Gazete ile ortaklaşa bu tür söyleşilerin devam edeceğini belirterek, “Venezuela’da dış mü­dahaleye bütün sosyalistler karşı. Biz bu panelde; Venezuela’da Baş­kan Maduro Çavez’in koltuğunu doldurabildi mi? Çavez sonrası neler olupbitti? Çavez’in destekçi­leri Maduro’nun da arkasında mı? Muhalefet taleplerinde haklı mı? Guaido’nun başarılı olma şansı var mı? Sosyalist tavır ne olmalı? gibi sorulara yanıt arayacağız” dedi.

Açık Gazete editörü Faruk Eskioğlu da Venezuela ve Küba konusunda uzman 3 konuşmacının aynı paneli paylaşmasının bir şans olduğunu belirterek “Panelde konuşacak Yal­çıner, Venezuela’dan ayağının to­zuyla dönmüş olacak. Yalçıner sı­cağı sıcağına gözlemlerini bizlerle paylaşacak. Taş ve Akın da yıllar­dır Venezuela ve Küba konusunda araştırma yazıları kaleme alıyor. Bölgede bulunmuş iki yazar da bi­rikimlerini bizlere aktaracak” diye konuştu.