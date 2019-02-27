BTCP üçüncü toplantısı gerçekleşecek

BRİTANYALI Kıbrıslı Türk Profesyoneller Grubu’nun (The British Turkish Cypriot Professionals – BTCP) üçüncü sosyal toplantısını düzenliyor.

BTCP üçüncü sosyal toplantısı 19 Mart Salı akşamı saat 18.30’da, Kuzey Londra’da bulunan The Blue Legume’de gerçekleşecek.

Başkanlığını Eda Ayyıldız’ın yürüttüğü ve yönetimde Fatma Hüseyin, Hilmi Osman, Ceyhun Sesigüzel ve Emre Gürler’in bulunduğu grup Mart 2018’de kurulmuştu.

Pek çok farklı sektörden iş insanını bir araya getiren Britanyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller grubu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında ikinci buluşmasını gerçekleştirmişti.

Kasım ayında gerçekleşen toplantıda, BTCP yöneticilerinden Eda Ayyıldız, oluşumlarının genç ve dinamik üyelerinin birikim ve deneyimlerini paylaşarak sinerji yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ayyıldız “Toplum ve iş dünyasını bir araya getirmek, eşgüdümlü çalışarak projeler geliştirmek gibi amaçlarımız var” ifadesini kullandı.

Ceyhun Sesigüzel ise BTCP’nin vizyon sahibi pek çok yetenekli üyeye sahip olduğunu vurgulayarak, “Yılda 4 kez bir araya gelerek ‘neler yapabiliriz’ diye beyin fırtınası yapacağız. Birbirimizle sürekli iletişim içinde olarak yeni iş fırsatları ve teknolojik gelişmeleri değerlendireceğiz” diye konuşmuştu.

Yoğun ilgi gören BTCP, 19 Mart Salı akşam yine bir araya gelecek.