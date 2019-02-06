Day-Mer’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

DAY-MER bu sene dünya emekçi kadınlar günü olan 8 Mart etkinlikleri için şimdiden harekete geçmeye başladı.

Day-Mer’de bu yıl düzenlenecek olan 8 Mart Dünya kadınlar günü etkinliği 9 Mart’da gerçekleştirilecek olan yürüyüşle başlaycak. 9 Mart’ta Milllion Womens’s Rise örgütünün düzenleyeceği yürüyüş için 11.30’da Londra Toplum Merkezi’inde toplanarak katılım sağlanacaktır.

10 Mart Pazar günü başlayacak olan etkinliklerde ise, Day-Mer Kadın Halk Oyunları, Daymer Kadınlar Korosu, Bendir Grubu, Şiir Grubu, Baran ve Erdem, Savaş ve Barış Koalisyonu, People’s Assembly ve Day-Mer Kadın Komisyonu’ndan konuşmacılar yer alacak.

Aynı zamanda Day-Mer ve Londra Toplum Merkezi derneklerinde resim çalişmaları sürdüren Gökkuşağı Kadınlar Topluluğu’nun yaptığı resim çalişmaları sergilenecek. Giriş ücretinin £5 olcağını belirten Day-Mer başta kadınlar olmak üzere bütün vatandaşları yapacakları etkinliğe katılım göstermelerini duyurdu.