Bilgin, Londra’da bıçaklanarak öldürülen beşinci kurban oldu

5 saat önce
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Polis yetkilileri, Bilgin’in Islington’da yaşadığını doğrularken, bölgedeki polis devriyelerinin artırılacağını söyledi.

Londra’da, bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Türk genci Nedim Bilgin hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili 16,17 ve 18 yaşlarındaki üç kişi tutuklandı.

Londra’nın kuzeyindeki Islıngton bölgesinde bulunan Caledonian Caddesi’nde düzenlenen saldırıda, Nedim Bilgin’in olay yerinde öldüğü belirtildi.

Saldırı, Arsenal’in Cardiff City’le Premier Lig karşılaşması oynadığı Emirates Stadyumu’na 1,6 kilometrelik mesafede, yerel saatle 19:00’da meydana geldi.

Bilgin, bu yıl Londra’da bıçaklanarak öldürülen beşinci kurban oldu.

İslington Belediye Meclisi Üyesi Paul Convery Caledonian Caddesi’nin yıllardan iki çetenin rekabetinden kaynaklanan şiddet olaylarına sahne olduğunu söyledi.

Convery “Cally Boyz ve EC1 çeteleri arasında uzun süredir devam eden bir düşmanlık var. Bölgede sık sık şiddet olayları yaşanıyor ve daha trajik bir şeyin olabileceğine dair büyüyen bir kaygı vardı. ” dedi.

Polis yetkilileri, Bilgin’in Islington’da yaşadığını doğrularken, bölgedeki polis devriyelerinin artırılacağını söyledi.

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