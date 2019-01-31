Necdet Topçu, Londra’da son yolculuğuna uğurlandı

Spor Editörümüz, Londra’nın sevilen isimlerinden Necdet Topçu Palmers Green Camisi’nde bugün son yolculuğuna uğurlandı..

21 Ocak tarihinde tedavi altında tutulduğu hastanede hayata veda eden Necdet Topçu, Londra’daki Palmers Green’de 30 Oakthorpe Rd, Palmers Green, London N13 5JL adresinde bulunan camide 31 Ocak Perşembe günü öğle saati 13.30’da sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Spor camiası tarafından çok iyi tanınan, Londra basınında birçok kurumda emeği geçen ve uzun yıllardır Londra Gazete’de Spor Editörü olarak görev yapan Necdet Topçu, 63 yaşında hayatını kaybetmişti.

Topçu’nun cenazesi, Palmers Green Camisi’nde düzenlenen törenin ardından İstanbul’a gönderildi, Türkiye’de toprağa verilecek.

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