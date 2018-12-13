Kıbrıslı Türk gençler, Cardiff’te büyük buluşma gerçekleştirdi İNGİLTERE’DE doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), 8 Aralık Cumartesi günü Galler’in başkenti olan Cardiff’te etkinlik düzenledi.

İNGİLTERE’DE doğup büyüyen, okumak veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere (KTGBİ), 8 Aralık Cumartesi günü Galler’in başkenti olan Cardiff’te etkinlik düzenledi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, 8 Aralık Cumartesi günü Londra’daki Kıbrıslı Türk gençler, Cardiff’te okuyan gençlerle buluştu.

‘Güzel bir gelecek gençlerle gelecek’ şiarıyla, diasporada yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri kenetlemek amacıyla birlik ve beraberlik içinde bir yapıda buluşturmak için bu ziyareti düzenleyen KTGBİ, gençleri bir çatı altında birleştirip güçlü bir ses oluşturmak için gençleri örgütlemeye devam edeceklerini kaydetti.

8 Aralık Cumartesi günü, Galler’in başkenti olan Cardiff’te bulunan Saray Restaurant’ta öğlen yemeğinde buluşan gençler, daha sonra Winter Wonderland ve Noel marketlerini birlikte gezdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen Cardiff buluşmasında, Londra’daki Kıbrıs Türk gençleri Cardiff’te okuyan gençlerle tanıştı ve kaynaştı.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, eşi İhsan Tuncalı, Cardiff Professorü Engin Kara, eşi Tümay Tuğyan ve Okan Baysan gençlere eşlik ederek destek oldu.

BÜYÜK BULUŞMA CARDİFF’TE

Kısa bir süre önce kurulan KTGBİ, mesafeleri aşarak Londra’daki gençleri Cardiff’e getirerek büyük bir buluşma gerçekleştirdi. Kıbrıs Türk gençlerini bir çatı altında toplayıp, güçlü bir ses oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini söyleyen KTGBİ, şu açıklamayı yaptı:

“Mesafeler aşılmak için vardır ve Kıbrıslı Türk gençler 8 Aralık’ta bunu başardı. Londra’daki gençler, Cardiff’teki gençlerle bir araya geldi. Gençlik olarak çok umutluyuz, bu nedenden dolayı birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak için daha fazla çalışacağız. Diasporadaki Kıbrıslı Türk gençler örgütlenmeye devam edecek. Etkinliğimize katılan ve bize destek olan herkese, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere olarak çok teşekkür ederiz.”

KTGBİ MÜJDEYİ CARDİFF’TE VERDİ

Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek için kurulan KTGBİ’nin, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar gerçekleştirip, gençlik politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade eden KTGBİ Başkanı Nafiya Horozoğlu, Londra’daki Kıbrıslı Türk tur operatörleri ile temasa geçtiklerini açıkladı.

Kıbrıslı Türk öğrenciler ve gençler için özel indirim hizmetleri talep ettiklerini ve iki tane tur operatörler bir anlaşmaya vardıklarını söyleyen Horozoğlu, yakın bir zamanda tüm detayları açıklayacaklarını belirtti.

Varılan anlaşma neticesinde, Kuzey Kıbrıs’a yönelik uçak biletlerinde Kıbrıslı Türk öğrenciler ve gençleri için özel indirim yapılacak.