BÜ araştırma görevlisine ödül

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Fatma Güler Eroğlu, Londra‘da gerçekleştirilen Dünya Mühendislik Kongresi’nde ‘En İyi Tam Metin Bildiri Öğrenci Ödülü’ aldı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Fatma Güler Eroğlu, Londra’da Imperial College ev sahipliğinde 26’ıncısı gerçekleşen Dünya Mühendislik Kongresi’ne (The World Congress on Engineering) katıldı. İngiltere‘nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen kongre 15 ayrı konferansta 269 bilim insanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırma Görevlisi Fatma Güler Eroğlu konferanslardan ilki olan 2018-Uluslararası Uygulamalı ve Mühendislik Matematiği Konferansı’nda “A Numerical Investigation of VMS-POD Model for Darcy-Brinkman Equations” adlı bildirisini sundu. Eroğlu’nun sunduğu çalışma konferansın ‘En İyi Tam Metin Bildiri Öğrenci Ödülü’nü aldı.

Eroğlu, yoğun çalışmalar sonucunda oluşturulan bildiriyle çift difüzyonlu konveksiyonla yönetilen Darcy-Brinkman denklemlerinin yaklaşık olarak çözümünü bulmak için çok ölçekli stabilizasyon (VMS) ve uygun ortogonal indirgeme (POD) modeli önerildiğini söyledi. Eroğlu, “Yaklaşımın verimliliğini göstermek için kararlılık ve yakınsaklık analizleri sunulmuştur. Nümerik testlerin sonuçları incelendiğinde, VMSPOD methodunun Darcy-Brinkman denklemlerini simüle etmede etkili bir yaklaşım olduğu sonucuna ulaşılmıştır” dedi.

REKTÖR UZUN TEBRİK ETTİ

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Araştırma Görevlisi Eroğlu’nu tebrik ederek “Ülkemizin genç üniversitelerinden biri olarak öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için gayret sarf ederken, bilimsel anlamda büyümeyi de önceliyoruz. Son günlerde yoğun bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştığımız gayretlerle ulusal ve uluslararası proje, yayın ve atıflarla daha iyi noktalara ulaşma gayretindeyiz. Bu noktada genç akademisyenlerimizin katkılarını önemsiyor, aldığı başarıdan dolayı Fen Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlimiz Fatma Güler Eroğlu’nu kutluyorum” dedi. (HABERLER.COM)