Manchester United grup ikincisi oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nun son maçında Valencia ile Manchester United, Mestella'da karşı karşıya geldi.

9 saat önce
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nun son maçında Valencia ile Manchester United, Mestella’da karşı karşıya geldi.

Liderlik hesapları yapan United, Juventus’un Young Boys’a kaybettiği gecede ayağına gelen fırsatı tepti. İspanyol temsilcisine 2-1 kaybeden United, 10 puanla grubu 2. sırada tamamladı.

Valencia ise 8 puanla UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu. Young Boys ise 4 puanla Avrupa’dan elendi. (FANATİK)

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