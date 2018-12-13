Manchester United grup ikincisi oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nun son maçında Valencia ile Manchester United, Mestella'da karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nun son maçında Valencia ile Manchester United, Mestella’da karşı karşıya geldi.
Liderlik hesapları yapan United, Juventus’un Young Boys’a kaybettiği gecede ayağına gelen fırsatı tepti. İspanyol temsilcisine 2-1 kaybeden United, 10 puanla grubu 2. sırada tamamladı.
Valencia ise 8 puanla UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu. Young Boys ise 4 puanla Avrupa’dan elendi. (FANATİK)