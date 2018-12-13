İngiltere Başbakanı May partisinden güvenoyu aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in liderliğini yaptığı Muhafazakâr Parti’de, yeterli sayıda milletvekilinin güvensizlik oylaması istemesi üzerine, May’in liderlikte kalıp kalmayacağını belirleyecek oylama yapıldı.

Gizli yapılan oylamada May partisinden 200 milletvekilinin desteğini alarak güvenoylamasını kazandı.

117 Muzafakazar partili milletvekili ise May’e karşı oy verdi.

May’in oylamayı kazanması için Avam Kamarası’ndaki 317 Muhafazakâr Partili milletvekilinin salt çoğunluğunun desteğini alması gerekiyordu. Yani May’in bu akşamki oylamada en az 158 milletvekilinin desteğine ihtiyacı vardı.

May bu akşamki oylamayı kaybetseydi, istifasını vermek zorunda kalacaktı.

Başbakan May oylamayı kazandığı için gelecek bir yıl boyunca benzer bir oylama yapılamayacak.

Ancak parti içindeki May karşıtları, güvenoyu vermeyen milletvekillerinin sayısının toplam sayının üçte birinden fazla olduğuna dikkat çekiyor.

May’in oylamayı önemli bir farkla kazanamaması durumunda, parti liderliğinden ayrılma ihtimali de bulunuyordu.

BREXİT’İ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

May, oylama sonucunun açıklanmasının ardından Başbakanlık ofisinin bulunduğu 10 Downing Street önünde kısa bir açıklama yaptı.

Partisinden “önemli sayıda milletvekilinin güvensizlik oyu” verdiğinin farkında olduğunu söyleyen May “Hedefimiz insanların istediği Brexit’i gereçekleştirmek ve ülkeyi yeniden bir araya getirmek” dedi.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, bu akşamki sonucun bir başarı değil, hayatta kalma olarak yorumlanması gerektiğini söylüyor. Sonucu “Başbakan’ın güvenilirliğine yeni bir darbe” olarak yorumlayan Kuenssberg, bunun İngiliz parlamentosundaki çıkmaza bir çözüm getirmediğini de kaydediyor ve ekliyor:

“O görevde kalmayı başardı, ancak Brexit anlaşması bu şekliyle hayatta kalamaz.”

İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİNİN TEPKİLERİ

Muhafazakar Parti’de güvensizlik oylaması için için, partinin milletvekillerinin yüzde 15’i bu yönde talepte bulunması gerekiyordu.

Çarşamba sabah saatlerinde Muhafazakar Parti’den en az 48 milletvekilinin partinin Avam Kamarası’ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) başkanına mektuplarını gönderdiği açıklandı.

May “Bu oylamada elimdeki vargücümle mücadele edeceğim” demişti.

Sonucun açıklanmasının ardından güvensizlik oylaması çağrısının başını çeken Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, kendi milletvekillerinin 3’te 1’inin desteğini kaybetmenin, “başbakan için korkunç bir sonuç” olduğunu söyleyerek, May’e istifa çağrısı yaptı.

May’e karşı oy kullanan bir başka milletvekili Andrew Bridgen, “Brexit müzakerelerinin yeni bir başbakanla yeniden başlatılması için çok büyük bir fırsatın kaçtığını” söyledi ve parlamentoda bir siyasi çıkmaz olabileceği konusunda uyardı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, oylamanın “hiçbir şeyi değiştirmediğini” söyledi.

Corbyn, “Theresa May parlamentodaki çoğunluğu kaybetti, hükümeti kaos içinde ve ülkenin yararına olacak bir Brexit anlaşması yapamıyor” dedi.

MAY BİR SONRAKİ GENEL SEÇİMLERDE ADAY OLMAYACAK

Oylama başlamadan önce Muhafazakar milletvekillerinden son kez destek isteyen May, 2022’de yapılması planlanan genel seçimlerde partiyi temsil etmeyeceğini ancak Brexit anlaşmasını hayata geçirmek istediğini belirtti.

Muhafazakar Parti’de güvensizlik oylamasına, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışını düzenleyen Brexit anlaşmasına gelen itirazlar neden oldu.

Yeni başbakanın İngiltere’yi 29 Mart’ta AB dışına çıkartacak mekanizma olan 50. maddeyi rafa kaldırmak ya da süresini uzatmak zorunda kalacağını belirten May bunun da “Brexit’i geciktireceğini, hatta durduracağını” savundu.

TSİ 21.00’de başlayan gizli oylama 23.00’te sona erdi.

BREXİT ANLAŞMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde anlaştığı Birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını yeterli bulmayan Muhafazakâr Partililer, yeni bir liderle yola devam edip Brexit şartlarını Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor.

Theresa May ise tek ve en iyi anlaşma metninin ellerindeki metin olduğunu söylüyor ve bu anlaşmanın onaylanmaması halinde İngiltere’nin bir anlaşma olmaksızın AB’den düzensiz bir biçimde çıkmak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.

MAY BUGÜN BRÜKSEL’DE

Partisinin güvenoyunu alan Theresa May, bugün Brüksel’e giderek varılan Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmenin yollarını arayacak.

Haftabaşı yaptığı Avrupa turunda Almanya Başbakanı Merkel, May’e, “Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek mümkün değil” demişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da “Mümkün olan tek anlaşma bu” diye konuştu.

Mevcut takvimde İngiltere’nin 29 Mart 2019’da AB’den ayrılması öngörülüyor. (BBCTÜRKÇE)