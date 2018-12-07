İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi üyeleri Eğitim Cemi’nde buluştu İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi üyeleri, 29 Kasım 2018 Perşembe akşamı çocuklar, gençler, eğitmenler, Dedeleri Zakirleri ve aileler ile birlikte muhabbet Cem’inde buluştu.

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi üyeleri, 29 Kasım 2018 Perşembe akşamı çocuklar, gençler, eğitmenler, Dedeleri Zakirleri ve aileler ile birlikte muhabbet Cem’inde buluştu.

Ali Dereli dede; eğitimin tüm toplumlar için ama özellikle Londra’da gurbette yaşayan biz aleviler için çok önemli olduğunu ve eğitimin sadece aile içinde değil Woodgreen Cemevi gibi dergehlardan da destek alınarak birlikte götürülmesinin önemini bahsetti.

Woodgreen Cemevi’nin öğretmenleri de Cemevi’nde eğitim adına neler yaptıklarından bahsederek çocuk, anne ve baba ilişkisinin özellikle yaşanan bu dönemde güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda neler yapılması gerektiğini bahsettiler.

Öğrenci ve velilerden söz alanlar ise Woodgreen Cemevi’nde yapılan eğitimi ve öğretimi beğendiklerini ve daha neler yapılabileceği hakkındaki fikir ve düşüncelerini ifade ederek bu konuda kendilerine düşen ne var ise yapmaya hazır olduklarını dile getirdiler.

Her ay tekrarlanacak olan bu eğitim Cemi’ne tüm aileler, çocuklar ve gençler davet edildi.