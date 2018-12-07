“İngiltere’nin milli gelirinde yüzde 5, İrlanda’nın yüzde 7 düşüş olacak”

İngiltere Parlamentosu’nda Başbakan Theresa May’in Brexit Anlaşması’na ilişkin tartışmalar üçüncü gününde de hararetle sürerken bakanlar kabinesinden basına sızan bir raporda ‘anlaşmasız ayrılık’ durumunda AB üyesi İrlanda’nın milli gelirinde yüzde 7’lik bir düşüş yaşanacağı ve gıda sıkıntısı ile karşılaşılacağı belirtiliyor.

Başta İrlanda olmak üzere İngiltere ve AB’de şok etkisi yaratan rapora göre İrlanda İngiltere’ye kıyasla daha açık bir ekonomi ve ithalat ürünleri konusunda İngiltere’ye çok daha bağımlı durumda. İrlanda toplam ithalatının yüzde 29,1’ini İngiltere’den yapıyor. Bundan dolayı İngiltere yüzde 5’lik düşüş ile karşılaşacakken İrlanda’nın GSYİH kaybı yüzde 7’leri bulacak.

MAY OYLAMAYI KAYBEDECEK

Bununla birlikte Daily Telegraph’ın haberine göre vekilleri parti kararlarına uymaya teşvik eden ve onları hizaya sokan Baş Yönlendirici Julian Smith’den acı itiraf geldi. Smith var olan pozisyonda May’in salı günkü oylamayı kaybedebileceğini dile getirdi.

Smith’in açıklamaları üzerine bakanları May’den duruma ilişkin ve ne gibi bir B planı olduğuna yönelik açıklamalar bekliyor. Bazı bakanlar May’in bir son dakika planı hazırlamasını ve gerekirse oylamayı ertelemesi gerektiğini düşünüyor.

MAY’İN B PLANI YOK

ITV kanalına konuşan Smith ise May’in anlaşması reddedildiği takdirde herhangi bir B planı bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Artık başka plan yok, B planı da yok. Masaya koyduğumuz ve parlamentodan geçirmemiz gereken anlaşma bu. Eminim ki oylamadan sonra Sayın May başbakanımız olarak yeni yılda da görevine devam edecek”