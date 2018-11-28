Ezo Sarıcı çocuklar için konser verecek

GENÇ ve yetenekli başkemancı Ezo Sarıcı, Great Hormond Street Hastanesi, Çocuklar Vakfı yararına 8 Aralık Cumartesi akşamı, klasik müzik konserinde sahne alacak.

Ezo Sarıcı önderliğinde gerçekleşecek Great Ormond Street Hastanesi, Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen klasik müzik konserinde, sazlarında ustalık mertebesine yaklaşmış dört genç yıldız Joe Pritchard (çello), Thomas Kelly (piyano), Inis Asano (viyola) ve Ezo Sarıcı (keman) birlikte konser verecek.

4 yaşında başladığı Kraliyet Müzik Akademisi Yaylı Çalgılar Bölümü’nü birincilikle bitiren Ezo Sarıcı, 10 yaşında yer aldığı 70 kişilik senfonik orkestrada liderlik üstlendi, 12 yaşında da başkemancı olmuştu. 15 yaşında Antonio Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’ adlı ünlü keman konçertosunun Kış bölümünü yorumlayan Türk kızı Ezo Sarıcı başarıdan başarıya koşuyor.

Konserde ayrıca Stevie Wonder’dan Fazıl Say’a sayısız konser, albüm ve orkestral çalışmalarda solo enstrümantalist olarak yer almış, uluslararası tanınırlığa sahip Max Baillie ve Matt Sharp da misafir sanatçı olarak sahneye çıkacak.

Bu özel konserden elde edilecek gelirin tamamı, 1852’de kurulduğunda İngiltere’de sadece çocukların tedavisine adanan ilk hastane olup, bugün çocuk sağlığı konusunda dünyanın en önemli beş merkezinden biri haline gelen Great Ormond Street Hastanesi’nde tedavi gören ağır hasta çocuklar yararına kullanılmak üzere hastanenin Çocuklar Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

Schubert, Rachmaninoff, Gliere, Handel-Halvorsen, Tchaikovsky-Feinberg ve Glinka’nın besteledikleri seçkin eserlerden örnekler sunulacak konser Stoke Newington Church Street’teki St. Mary Church’de, 8 Aralık Cumartesi akşamı, saat 7.30’da başlayacak.

Konser biletleri Babel Art House, Petit Coin, Tas Restaurant’ların bütün şubelerinden, veya aşağıdaki linkten online alınabileceği gibi ayrıca konser günü kapıdan da temin edebilir.