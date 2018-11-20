Tottenham Park Mezarlık’ta yeni yasal düzenleme

44 dakika önce
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Özellikle Türkiyeli ve Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanların yoğun bir şekilde defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı’ndaki olumsuz şartlar ve bulunan kemikler gerek ulusal basında gerekse yerel basında geniş bir şekilde yer almıştı.

Yaklaşık bir yıldır Tottenham Park Mezarlık’taki durumu iyileştirmek amacıyla bir yıl boyunca birlikte uzun bir uğraşla çalışan Tottenham Park Mezarlığı Kampanya Grubu, yeni yasal düzenleme hakkında açıklama yaptı.

Tottenham Park Mezarlığı Kampanya Grubu tarafından yapılan son açıklamada, Tottenham Park Mezarlığı ile ilgili önemli yasal düzenlemelerin olduğunu ve söz konusu yasal düzenleme ile mezarlıktan sorumlu şirketin tasfiyesi, el değiştirmesi veya batmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

Kampanya grubu şu açıklamayı yaptı:

“Tottenham Park Mezarlığı ile ilgili önemli bir yasal düzenleme hayata geçirildi. Bu düzenlemeden tüm halkımızın haberdar olması çok önemli. Söz konusu yasal düzenlemede, şirketin tasfiyesi, el değiştirmesi veya batması (Liquidation) anlamına geliyor. Mezarlıkta önceden para ödeyip yer ayırtmışsanız, alacaklı olarak hemen Aspect Plus Limited’i aramanız gerekiyor.”

(Aspect Plus Limited ulaşım detayları: mail: Livia@aspectplus.co.uk Telephone: 0800 988 1897)

Yeni yasa düzenlemesi için veya mezarlıkla ilgili herhangi bir bilgi almak istiyorsanız, Tottenham Park Mezarlığı Kampanya Grubu’na ulaşmanız gerekiyor. (Mail: actiongroup.tpc@gmail.com)

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