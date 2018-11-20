Önce öpüştüler sonra dehşet saçtılar

İngiltere’de iki hırsızın kameraya yansıyan görüntüleri herkesi şaşırttı.

Bir marketi soymak için yola koyulan hırsızlar bir anda öpüşmeye başladılar. Uzun süren öpüşen hırsızlar ardından soygun için yola devam etti. Markete giren iki hırsız, çalışanları balta ile tehdit etti.Kasadaki 300 sterlini alan hırsızlar olay yerinden hızla ayrıldı. Market çalışanları, yaşanan olaydan dolayı korktuklarını anlattı. Tuhaf soygun vakasının ardından polis soruşturma başlattı. (HÜRRİYET.COM)