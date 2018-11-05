Tottenham Park Mezarlığı önündeki eyleme büyük ilgi

Özellikle Türkiyeli ve Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanların yoğun bir şekilde defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı’ndaki olumsuz şartlar ve bulunan kemikler gerek ulusal basında gerekse yerel basında geniş bir şekilde yer verilmişti.

Londra Gazete’nin de yakından takip ettiği mezarlık sorunu ile ilgili 3 Kasım Cumartesi günü bir eylem gerçekleşti. Tottenham Park Mezarlığı önünde gerçekleşen eyleme yoğun bir katılım gerçekleşirken, polisin mezarlık girişinde güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Düzenlenen protesto eylemine, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Barones Meral Ece, Enfield Belediyesi’nin İşçi Partili Lideri Nesil Çalışkan, Muhafazakar Parti Chingford Milletvekili Nick Halebi, İşçi Partisi Enfield Milletvekili Alev Cazimoğlu, İşçi Partisi Southgate Milletvekili Bambos Charalambous, kampanya üyeleri ve çok sayıda toplum üyesi katıldı.

Eylemde yaptığı konuşmasında KKTC Temsilcisi Tuncalı; “Tottenham Park Mezarlığı’ndaki mevcut koşullar, bu sıkıntılı ve ihmal edilmiş durum, hepimizi derinden üzmektedir. Burada Kıbrıs Türk toplumundan birçok insanımızın mezarı var. Diğer toplumlardan da birçok kişinin yakını bu mezarlıkta yatıyor. Hiçbir insan, hiçbir aile bu şekilde bir saygısızlığı hak etmiyor. Bugün buradayız, çünkü bu kampanya grubunu destekliyoruz. Devletimizde bu kampanya grubunun yıllardır aylardır yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve destek veriyor. Çünkü insanca yaşamalıyız, insanca dinlenebilmeliyiz. Bu insanlarda gerekli saygıyı hak ediyor.” dedi.

Özellikle çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Müslüman toplulukların defnedildiği Montagu Road’da bulunan Tottenham Park Mezarlığı’nda düzenlenen eylemi birçok basın kuruluşunun yanı sıra BBC kanalı da yakından takip etti.