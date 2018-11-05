KKTC ve Türkiye Turizm Fuarı’nda temsil ediliyor

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye, Londra’da 5 – 7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen World Travel Market 2018 Turizm Fuarı’nda temsil ediliyor.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs standını ziyaret ederek temaslarını sürdürüyor.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’da KKTC standını ziyaret ederek Bakan Ataoğlu ile görüşmede bulundu.

Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market (WTM), Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlıyor.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da fuarın ilk gününde KKTC standını ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Ataoğlu’na ziyaretleri sırasında, Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel ve KKTC Londra Turizm Koordinatörü Kadir Doruhan eşlik ediyor.

World Travel Market 2018 Turizm Fuarına bu yıl yaklaşık olarak 181 ülkeden 4,600 firma katılıyor. 3 gün boyunca devam edecek olan fuarın 52 bin turizm profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi beklenmekte.

World Travel Market 2018 Fuarı’ndaki KKTC standı son iki yıldan beri kullanılan ve birçok beğeni almış olan ‘Kıbrıs Türk köy evi’ konsepti ve dünyaca ünlü İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare tarafından yazılan Othello Kalesi’nin bir bölümü yer almaktadır.

Turizm Fuarı’nda, Bakanlığı temsilen Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü, Tanıtma ve Pazarlama Memurları Eser Erenler ile Kemal İyikalp temsil ediyor.

Bakanlığın turizm sektörü ile işbirliğinde, yurtdışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında katılım sağlandığı fuarın, direkt olarak tüketiciye ulaşılması ve aynı zamanda tur operatörleri ile de tanışma ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtma fırsatlarının değerlendirilmesi sağlanacak.

KKTC standını ziyaret ederek sektör temsilcileri ile görüşen Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs standına gösteril ilgiliden dolayı memnun oldu.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu World Travel Market’i ziyareti esansında yaptığı açıklamada, İngiltere pazarının KKTC açısından çok önemli olduğunu, bu pazarın daha fazla büyümesi için tanıtma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fuarın ilk gününde TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, KKTC standını ziyaret ederek, Ataoğlu ile görüştü.

Bakan Ataoğlu, İngiltere pazarının daha da güçlenmesi için Türk Hava Yollarına ait bir uçağın Antalya üzerinden Ercan Havalimanı’na touchdown sefer düzenlenmesi için Bakan Ersoy ile bir çalışma başlattıklarını söyleyerek, Londra’dan Kuzey Kıbrıs’a seyahat edecek yolcuların Antalya’dan kısa süreli beklemeli olarak adaya gelebileceklerini belirtti.

Bu yıl Bakanlık olarak İngiltere’de faaliyet gösteren Tur Operatörlerine reklam katkısı yaptıklarını Türkiye’den gelen turistlerin yanı sıra, Avrupa’dan gelen turistlere alternatif turizm imkanları sunduklarını da söyleyen Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’ta bakir kalmış görülmesi, gezilmesi, gereken çok fazla zengin tarih ve kültür var. Biz bu kültürü, bu güzellikleri Adaya gelen misafirlerimizle 12 ay boyunca paylaşmak istiyoruz.”

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