‘Kanser Farkındalık’ seminerini Dr. Teoman Sırrı sunacak

LONDRA’NIN sevilen yardım kuruluşlarından Londra Yardım Melekleri ‘Kanser Farkındalık’ konulu seminer gerçekleştirecek. Organize edilen seminerin sunumunu, kuruluşun Fahri Başkanı Dr. Teoman Sırrı sunacak.

21 Ekim Pazar günü Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde (TCCA) gerçekleşecek olan seminer, saat 13.00’de başlayacak ve tüm halka açık olacak.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’ten tıp ödül alan Dr. Teoman Sırrı’nın sunum yapacağı etkinlik hakkında Londra Yardım Melekleri şu açıklamayı yaptı:

“Meme kanseri, kadınlar arasında en yaygın ikinci ölüm nedeni. Kanseri yenmenin tek yolu ise, erken teşhis. Bu nedenle, insanların bu ölümcül kanser hakkında bilgilendirilmesi gerekiyor. Düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi, erken teşhisin kilit noktası.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, ekim ayı ‘Meme kanseri hakkında farkındalık yaratma ayı’ olarak belirlenmiş. Bu fırsattan yararlanarak, biz de, ülkemiz insanlarını bu konu ve diğer kanserler hakkında bilgilendirmek ve bir farkındalık yaratmak istedik. Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ile orta çalışmamızda konu hakkında Fahri Başkanımız Dr. Teoman Sırrı tarafından sunum gerçekleştirilecek.”