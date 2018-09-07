Büyükelçilik’te ‘housEmotion’ projesi için resepsiyon

Londra Tasarım Bienali’nde ‘housEmotion’ projesi ile Türkiye’yi temsil eden Tabanlıoğlu Mimarlık adına TC Londra Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda konuşan Türkiye Cumhuriyeti’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç Tabanlıoğlu Mimarlık’ı başarılarından dolayı tebrik ederek, uluslararası bir organizasyon olan Londra Tasarım Bienali’nde Türkiye’yi temsil etmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Bilgiç’ten sonra söz alan Tabanlıoğlu Mimarlık Yöneticilerinden Melkan Gürsel Tabanlıoğlu TC Londra Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyon nedeniyle Büyükelçi Bilgiç’e teşekkürlerini iletti. Resepsiyona katılan davetlilere de teşekkür ederek sözlerine başlayan Tabanlıoğlu, Londra Tasarım Bienali’nde housEmotion’ projesiyle Türkiye’yi temsil etmenin gurur verici olduğunu belirtti. Tabanlıoğlu’nun birçok uluslararası organizasyonda Türkiye’yi temsil eden başarılı şirketler arasında olduğunu ifade eden Tabanlıoğlu, ‘housEmotion’ projesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Bilgiç’e ‘housEmotion’ projesi tanıtım dergisi hediye edildi.

TABANLIOĞLU DAHA ÖNCE BİRÇOK ORGANİZASYONDA YER ALDI

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TC Londra Büyükelçiliği’nin desteklediği, ‘housEmotion’ enstalasyonuyla 2018 Londra Tasarım Bienaline katılan Tabanlıoğlu, daha önceki yıllarda da Londra Tasarım Festivali kapsamında; 2015 yılında Tabanlıoğlu-Arik Levy işbirliğinde, ‘Geçiş, SıcakIslak’ başlıklı enstalasyonla Somerset House’da ve 2016 yılında ‘Beloved’ isimli enstalasyonu ile Victoria & Albert Müzesi’nde yer almıştı.

LONDRA TASARIM BİENALİ 4-23 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

İlki 2016’da gerçekleşen Londra Tasarım Bienali’ni takiben bu yıl 4-23 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenen küresel buluşmada; Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, İngiltere, ABD ve Türkiye dahil olmak üzere 40’tan fazla ülke ve bölgeden tasarımcının eserleri sergileniyor.

TABANLIOĞLU MİMARLIK

Tabanlıoğlu Mimarlık 1990 yılında Murat Tabanlıoğlu ve babası Hayati Tabanlıoğlu tarafından kurulmuş olup, 1995 yılında Melkan Gürsel (AIA Int.) Gruba ortak olarak katılmıştır.

İstanbul merkezli mimarlık firması 1950’den beri uzun aile geleneği ile Çankaya Camii’nin mimarı Dr. Hayati Tabanlıoğlu, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Atatürk Havalimanı ve Galleria’nın Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi Galleria ile başladı.

Tabanlıoğlu Mimarlık, konutların, ofislerin, sanayi tesislerinin, alışveriş merkezlerinin ve dönüşüm projelerinin “mekan” ve “gereksinimlerin” bireyselliğini göz önünde bulundurarak yenilikçi, ancak verimli ve ekonomik açıdan uygun tasarım alternatifleri geliştiriyor.

Tabanlıoğlu, ulusal ve uluslararası ölçeklerde mimarlık, şehircilik ve iç mimarlık alanlarında proje ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.