Luke Shaw: Sağ bacağımı keseceklerdi!

Manchester United’da hep sakatlığıyla gündeme gelen ve zor zamanları aştıktan sonra İngiltere Milli Takım’na seçilen sol bek Luke Shaw, çarpıcı açıklamalar yaptı. 2015’te PSV Eindhoven’le oynanan maçta sağ bacağı iki yerden kırılan Shaw, “O dönem sağ bacağımı kaybetmeye çok yakındım. Doktorlar korkmamam için durumun ciddiyetinden fazla bahsetmediler. Ancak 6 ay sonra durum daha iyi hale gelince, kangren riski sebebiyle bacağımın kesilme noktasına geldiğini öğrendim. Çok şükür şu an çok daha güçlüyüm” dedi.

18 ay aranın ardından İngiltere Milli Takımı’na seçilen Luke Shaw, 2015 yılında yaşadığı sakatlığın ardından bacağını kaybetme noktasına geldiğini söyledi.

Takımının 2015’te PSV Eindhoven’le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında Hector Moreno’nun müdahalesine maruz kalan Shaw sakatlanmış ve bacağı iki yerden birden kırılmıştı. Bu sakatlığın ardından 12 ay geçtikten sonra sahalara dönebilen Shaw, bugüne kadar hiç açıklamadığı bir gerçeği de paylaştı.

SAĞ BACAĞIMI KESECEKLERDİ

23 yaşındaki oyuncu, “Sakatlığın ardından beni Hollanda’dan Ingiltere’ye döndürmeyi düşünmüşler. Eğer bu olsaydı kan pıhtılaşması ve sakatlık yaşayan bölgedeki tramvadan dolayı bacağımı kaybedecektim. Bunu bacağımın iyileştiği 6 ay sonrasına kadar doktorlar bana da söylememişti. Bu konuda konuşmayı çok sevmiyorum ve açıkçası şu an umrumda da değil. Kendimi çok güçlü hissediyorum” dedi. (FANATİK)