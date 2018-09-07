Erdoğan Baca’dan Gençler Ligi tepkisi

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun büyük iddialarla Gençler Ligi’nin yeniden yapılandırılması yolundaki projesinde olumlu gelişme olmaması Yeni Boğaziçi Başkanı Erdoğan Baca’nın tepkisini çekti.

3 saat önce
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Erdoğan Baca (solda), Community Shield gençler maçında karşılaşacakları Amedspor’un yöneticisi Hayri Kartal’la.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun büyük iddialarla Gençler Ligi’nin yeniden yapılandırılması yolundaki projesinde olumlu gelişme olmaması Yeni Boğaziçi Başkanı Erdoğan Baca’nın tepkisini çekti.

Katıldığı aylık toplantıda da bu konuda eleştiriler getiren, Federasyonun bu konuyla ilgili yetkililerinin tatilde olduğuna dikkat çeken Erdoğan Baca, hala takım sayısının belirsiz olmasından yakındı. Türk Ligi’nin geleceğinin gençlerde olduğunu ifade eden Baca, takım sayısının hızla azalmasını yeni oyuncuların çıkmamasına bağladı.

Son üç sezondan beri Gençler Ligi’nin kaybolduğuna da dikkat çeken Baca, büyük iddialarla kurulacağı ve hatta Futbol Akademesi’ni oluşturacağını söyleyen TTFF yetkililerinin, sezoa girilmesine karşılık bir adım atmamalarının hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

 

 

 

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