“Londra Temsilciliği KKTC için ayrı bir öneme sahip KKTC için Londra’nın ve Londra Temsilciliği görevinin ayrı bir önemi olduğuna değinen Oya Tuncalı, her zaman Londra’da görev yapmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı görevine başladı.

KKTC için Londra’nın ve Londra Temsilciliği görevinin ayrı bir önemi olduğuna değinen Tuncalı, her zaman Londra’da görev yapmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Londra’da 1998 – 2001 yıllarında KKTC Konsolosu olarak görev yapan ve ilk kadın Konsolos olan Oya Tuncalı, Eylül 2018 tarihi itibariyle ikinci defa KKTC Londra Temsilciliği görevini üstlendi.

Londra’da son dönemde görev yapan Londra Temsilcisi Zehra Başaran’ın emekliye ayrılmasıyla 1 Eylül itibariyle göreve atanan Londra Temsilcisi Oya Tuncalı Londra Gazete’ye göreviyle ilgili konuştu.

LONDRA’DA GÖREV YAPMAK GURUR VERİCİ

KKTC için Londra’nın ve Londra Temsilciliği görevinin ayrı bir önemi olduğuna değinen Tuncalı, her zaman Londra’da görev yapmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

LONDRA TEMSİLCİLİĞİ KKTC İÇİN AYRI BİR ÖNEME SAHİP

İngiltere’nin Kıbrıs’ın garantör ülkeleri arasında yer aldığını da hatırlatan Tuncalı, bu nedenle İngiltere’nin ve özellikle Londra Temsilciliği’nin, yurtdışındaki ülkelerde toplamda 26 temsilciği bulunan KKTC Dışişleri Bakanlığı için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türk nüfusunun en yoğun miktarda bulunduğu ülkeler arasında İngiltere’nin birinci sırada olduğunu belirten Tuncalı, Kıbrıslı Türklerin özellikle İngiltere’nin başkenti olan Londra’da yoğunluklu olarak yaşadığını hatırlattı.

“TOPLUMUMUZ İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM”

Londra Temsilciliği görevinin nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölge olması nedeniyle zorlu bir görev olduğu kadar gurur verici ve heyecanlı bir görev olduğunu da sözlerine ekleyen Tuncalı, “Toplumumuz için elimden gelenin en iyisini bu dönemde de görev sürem boyunca yapacağım” dedi.

Londra’da daha önceki yıllarda görev yapması sonucunda, birçok Sivil Toplum Örgütü, diplomat, basın ve toplum üyeleriyle sıkı ilişkileri olduğunu belirten Tuncalı, söz konusu ilişkilerinin kendisine daha yararlı bir şekilde ve birlik ve beraberlik içerisinde çalışma imkanı sağlayacağını söyledi.

“YURT DIŞI KIBRISLI TÜRKLER PROJESİ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTECEĞİZ”

KKTC Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın Temmuz 2018 tarihinde Londra’da gerçekleştirdiği “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi” lansmanında kendisinin de bulunduğunu ve projeyle ilgili çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Tuncalı, “KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi” kapsamında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumumuz için Konsolosluk ve Temsilcilik olarak çalışmalarımızı en hızlı, kapsamlı ve yararlı şekilde burada yaşayan ve çalışan değerli arkadaşlarımızla yürüteceğiz” şeklinde konuştu.