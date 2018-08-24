Limasollular Derneğinden kermese davet

ETKİN sivil toplum kuruluşlarından biri olan Limasollular Derneği, gerçekleştireceği kermes ile Türkçe konuşan toplumları bir ayara getirecek.

Londra’da faaliyet gösteren Limasollular Derneği 18’nci yaşına basmaya yaklaşırken 16 Eylül Pazar günü kültürel içerikli bir kermes düzenleyecek.

Konu hakkında açıklama yapan dernek yetkilileri kültürel içerikli kermes hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Derneğimizce her yıl çok özel bir şekilde ve büyük bir özveri ve titizlikle sizler için düzenlenen geleneksel Kermesimiz bu yıl 16 Eylül Pazar günü gerçekleşecektir.

Kültürümüz tatlıları, tuzluları, yemekleri, her türlü yiyecekler, gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde sizlere sunulacak olan kermesimizde kitap, CD ,el işleri, takılar ve sanatsal sergiler de sunulacaktır.

Bu özel günün güzelliğini hep birlikte yaşamak ve paylaşmak için bu kermeste buluşalım ve mutluluk içerisinde bir gün yaşayalım.

Limasollular Derneği UK farkı ile görüşmek dileğiyle.”

Düzenledikleri etkinlikler ve yaptıkları yardımlar ile Türkçe konuşan toplumlar arasında yakından bilinen Limasollular Derneği yetkilileri, 16 Eylül Pazar günü saat 13.00’te Kıbrıs Türk Toplum merkezinde gerçekleşecek olan kermese tüm Londralıları davet etti.