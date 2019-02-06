EMC Direktörü Binbay: “İngiltere kördüğümün içinde”

İNGİLTERE’DE döner ve kebap sektörüne 2005’den itibaren servis veren en büyük firmalardan biri olan Edmonton Meat Centre Direktörü̈ Ergün Binbay, genç girişimcilere tavsiyelerde bulundu ve Brexit sürecinin döner ve kebap sektörüne yönelik etkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Edmonton Meat Centre Direktörü Ergün Binbay, İngiltere’nin uzun bir süredir belirsizlik yaşadığına değindi ve İngiltere hükümetinin bir kördüğümün içinde olduğunu vurguladı.

İngiltere’nin AB’den henüz ayrılmamasına rağmen, belirsizlikten dolayı her sektörün etkilendiğini belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan süreçte Brexit’e karşı önlem almak söz konusu olamaz. Bunun nedeni ise şudur, önce hükümetin önlem alması gerekiyor. Onlar önlem aldığı zaman, bizde onların çizdiği yolu izleyeceğiz. Dolayasıyla onların gideceği bir yol yok şu an. İngiltere hükümeti uçurumun ucunda duruyor. Ne ileri nede geri gidiyor.

‘HÜKÜMET BELİRSİZLİK İÇİNDE’

Hükümet belirsizlik içinde çırpınıyor. Biz özel sektör olarak kendi çapımızda önlemlerimiz aldık. Fakat ileride ne olacağını hepimizde bilmiyoruz. Bir karamsarlık içinde bekliyoruz. İngiltere hükümeti hiçbir şekilde hazırlıklı değil. Bu nedenden dolayı, İngiltere bir kördüğümün içinde ve bu durumda Avrupa Birliği’nden yakın bir tarihte çıkacağını sanmıyorum.

Brexit özellikle de bizim sektörümüzü etkilemeye başladı ve mevcut koşullarda görüyoruz ki Avrupa’da ciddi bir et açığı var. Bizim sektörümüz özellikle kuzu üzerine ağırlıklı ve şu an Avrupa’nın yüzde 75’lik kuzu ihtiyacı Birleşik Krallık’tan karşılanıyor.

RESTORANLARIN KAR ORANI DÜŞÜYOR

İngiltere’de özellikle Türk restoranların önemli bir pazarı elinde bulundurduğunu vurgulayan Ergün Binbay, “Türk restoranlar İngiltere’de uygun fiyatlarla doyurucu yemekler sunmaktadır. Diğer restoranlarla ile karşılaştığımız zaman bunu açıkça görmekteyiz zaten. Diğer ülkelere ait restoranlar daha az yemek veriyor ve daha pahalı fakat bizim sektörümüz hem doyurucu hem de ucuz.

Fakat ekonomik ve politik gelişmeler her sektörü etkilemektir bu nedenden dolayı bütün restoran işletmecileri fiyatlarını gözden geçirmeli çünkü et fiyatları arttıkça Türk restoranların kar oranı düşmeye devam edecektir.”

Brexit sürecinden kaynaklanan belirsizlikten dolayı, işçilerin ve iş verenlerin tedirgin olduğuna dikkat çeken Binbay, “Bir şekilde bu konulara çözüm bulunur fakat artık hükümetin net bir tavır sergilemesi gerekiyor” dedi.

‘GENÇLER KENDİLERİNİ GELİŞTİRSİN’

30 yılla aşkın bir süredir İngiltere’de ticaret yapan Ergün Binbay, genç girişimlere tavsiyelerde bulundu.

Binbay, gençlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğine değindi ve şu açıklamayı yaptı:

“Gençler kendilerini geliştirdiği zaman daha çok verimli olacak. Özellikle mevcut çağımızın teknoloji avantajlarını iyi kullanarak, ileri düzeyde başarılı olmaları kaçınılmazdır. Gençler enerjilerini araştırmacı yönleri için kullanmalı, eğitim gençler için çok önemli çünkü bu alanda elde ettikleri bilgi ile birlikte özgüvenleri de artacaktır.

30 YIL ÖNCE BU KADAR ŞANSLI DEĞİLDİK

Hayat şartları gittikçe zorlaşıyor fakat girişimci gençler yetiştirmemiz çok önemli. Biz 30 yıl önce bu kadar şanslı değildik. Teknoloji muazzam bir faktör ve genç girişimciler kesinlikle bu alanda kendini geliştirmeli. Teknolojiden geri kalındığınız zaman çok şey kaybedersiniz.”

EMC BÜYÜK HEDEFLER PEŞİNDE

Edmonton Meat Centre firması olarak 2019 yılında büyük hedeflerin peşinde olduklarını söyleyen Ergün Binbay, “Uzun yıllardır başarılı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz, başarılarımıza başarı katmayı hedefliyoruz. Brexit konusunda bir netlik kazandığımız zaman, daha emin adımlarla ilerleyeceğiz.” dedi.