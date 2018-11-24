Restoranınız için aradığınız her şey burada! RESTORANINIZ için her ürünü rahatlıkla bulabileceğiniz Anatolian Foods firması, 35 bin metrekarelik devasa deposunda bulunan ürünlerini müşterileri ile buluşturuyor.

RESTORANINIZ için her ürünü rahatlıkla bulabileceğiniz Anatolian Foods firması, 35 bin metrekarelik devasa deposunda bulunan ürünlerini müşterileri ile buluşturuyor.

Dünya devi birçok markanın aynı zamanda İngiltere’deki yetkili dağıtıcısı konumunda bulunan Anatolian Foods, ürün gamını her geçen gün geliştirmeye ve kendi markalarını yaratmaya devam ediyor.

İngiltere’de bulunan özellikle mediterranean restoranlarının yakından tanıdığı bir isim olan Anatolian Foods, İngiltere’nin her yerine ürünlerini ulaştırıyor. Sektörde 13 yıllık tecrübesi bulunan başarılı firmanın yöneticilerinden yaptığı çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aldık.

Anatolian Foods firmasını diğer firmalardan ayıran en büyük farkın her zaman teknolojik ve yenilikçi bir yapısı olduğuna değinen Anatolian Foods Genel Müdürü Yıldıray Dönmez şunları söyledi:

‘TÜRK TUBORG’ MARKASINI İNGİLTERE’YE GETİRDİK’

“Diğer firmalar herkesin bildiği sıradan markaları getirip piyasaya sunarken, biz bu ürünlerin yanında farklı ürünleri de araştırıp İngiltere’ye yenilik getirmeyi amaçladık. Örneğin Türk Tuborg birası. Bu birayı getirirken amacımız diğer ürünlerimizdeki gibi müşteriye yani esas tüketiciye, şekersiz bira, healty products (sağlıklı ürünler) sunabilmek. Bunu başardık. Şu anda bu markanın ‘Draft’ birasını da getiriyoruz.

‘ÜRETİM YAPIYORUZ’

Her zaman için, kendi markalarını yaratmaya çalışan bir firma olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu işi yaparken, kimseyi kopyalamadan, özgün markalarımızı yaratarak yapıyoruz. Lampsi Salad Oil, Menar Spices, Eclipse Flour, Alabama, Premier Gold, Royale Sauces, Royal Clean gibi birçok markayı İngiltere piyasasına sunabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda tüm markalarımız piyasada bilinen ve aranan ürünler olma özelliği taşıyor.

‘TEKNOLOJİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Firmamızda sürekli araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Teknolojiyi işimizle ilgili olan her alanda yakından takip ediyoruz. Sürekli yenilenen lojistik altyapımız sayesinde, müşterilerimize ürünlerini en konforlu şekilde nasıl ulaştırabiliriz sorusu için çözümler üretiyoruz. Sürekli yazılım olarak geliştirdiğimiz web sitemiz üzerinden de müşterilerimize anlık çözümler sunuyoruz.

Markalarında her zaman yüksek kaliteyi hedeflediklerini belirten Anatolian Foods Direktörü Murat Geç şunları söyledi:

‘RESTORANLARIN BEĞENDİĞİ MARKALAR’

“Şeker katkısı olmayan, lezzetli bira markamız ‘İzmir Pilsener’ özellikle restoranlarda müşteriler tarafından çok beğenildi ve tercih edilmeye başlandı. Diğer bir markamız olan ‘Testi’ ise Türkiye’nin lezzetli suyunu restoranlarda müşterileriyle buluşturuyor. Gerek İngilizler gerekse diğer etnik kökenli toplumlar Türk Restoranlarına gittiğinde Türk ürünlerini görmek ve test etmek istiyor. ‘Testi’ markamız piyasada bulunan bu eksiği giderecektir.”

‘ÇEŞİTLİ ÜLKE MUTFAKLARI’

“Kendimizi sürekli geliştiren bir firma olduğumuz için İngiltere’de tercih edilen diğer restoran mutfaklarına da ürünler sağlıyoruz. Örneğin Chinese (Çin) mutfağı ürünlerini de bünyesinde bulunduran firmalardan birisiyiz. Çin, Lübnan ve Türk mutfağı için A’dan Z’ye aradığınız tüm ürünleri müşterilerimize sağlıyoruz.”

Profesyonel kadrosuyla müşterilerine her zaman en iyi hizmeti sunan Anatolian Foods Limited firması, 22 Eastbury Road, Beckton, E6 6LP adresinde sizleri bekliyor. Tüm ürün çeşitleri ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi için 0208 807 3278 numaralı telefonu arayabilir veya www.anatolianfoods.com adresini ziyaret edebilirsiniz.